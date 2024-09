L’Apple Watch Ultra 3 n’est pas arrivée, mais nous avons une nouvelle couleur d’Ultra 2

Malgré les rumeurs suggérant que nous aurions une nouvelle Apple Watch Ultra, nous avons plutôt eu une nouvelle option de couleur pour l’appareil existant de deuxième génération.

Alors que nous nous attendions à ce qu’une Apple Watch Ultra 3 soit lancée lors de l’événement iPhone 16 d’aujourd’hui, elle n’est pas arrivée. Mais nous avons une nouvelle option pour l’Apple Watch Ultra 2. La montre intelligente haut de gamme d’Apple est désormais disponible en coloris titane noir.

Il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités sur cette mise à jour Ultra 2 – la montre reste la même. Mais le titane naturel a un nouveau compagnon : le titane noir. Il s’agit d’une option sombre pour la montre, similaire au MacBook Pro noir. Même si on préfère la couleur d’origine, cette nouvelle option offre un choix supplémentaire pour un appareil aussi personnel. Il existe également un nouveau Titanium Milanese assorti.

L’Apple Watch Ultra 2, axée sur l’aventure et le fitness, améliore le modèle original avec un écran nettement plus lumineux et de toutes nouvelles interactions gestuelles. Elle conserve la même taille de 49 mm que la précédente. Il s’agit d’une mise à niveau plus modeste que ce à quoi beaucoup s’attendaient, l’accent étant mis sur le raffinement. Tous les changements les plus importants se trouvent à l’intérieur, y compris un nouveau chipset Apple Silicon S9.

Ce nouveau modèle Apple Watch Ultra 2 est mis en vente aujourd’hui et sera disponible à partir de vendredi. Vous pouvez l’acquérir pour 799 €.