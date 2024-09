IFA 2024 – Ce projecteur portable Xgimi MoGo 3 Pro fait la taille d’un mug de café

Le MoGo 3 Pro de Xgimi est un projecteur portable que vous pouvez utiliser à la maison ou en déplacement.

Les projecteurs portables vous créent un mini home cinéma où que vous alliez. Mais même si elles peuvent être considérées comme portables, certaines offres restent assez maladroites. Ce n’est pas le cas du dernier projecteur de Xgimi. Le MoGo 2 Pro est aussi petit qu’une grande tasse à café, gère Google TV et intègre même Netflix.

Ce MoGo 3 Pro est pratiquement au format de poche. Et avec seulement 1,1 kg, il est suffisamment léger pour être rangé dans un sac sans vous casser le dos. Il est conçu pour les personnes qui souhaitent installer des cinémas en plein air en un clin d’œil sans transporter un parpaing. Vous pouvez même l’alimenter avec une banque d’alimentation de 65 W via son port USB Type-C. Il s’agit du premier projecteur Xgimi avec GoogleTV intégré, ce qui signifie que vous pouvez diffuser tous vos favoris. Il existe même un support natif de Netflix, vous n’avez donc pas à vous soucier de problèmes supplémentaires. La source de lumière LED de 450 lumens ISO du MoGo 3 Pro vous garantit des images lumineuses et éclatantes, même lors de la projection sur un écran jusqu’à 120 pouces. Et avec une résolution Full HD 1080p, ce petit projecteur transforme n’importe quel endroit en mini-cinéma. Xgimi a même ajouté un support caché avec une inclinaison de 130°, pour que vous ayez toujours la meilleure vue.

Mais que serait une belle image sans le son correspondant ? Le MoGo 3 Pro est équipé de haut-parleurs Harman/Kardon, offrant un son surround à 360 degrés. Et si vous avez envie de écouter de la musique plutôt que de regarder un film, il fait également office de haut-parleur Bluetooth pour que vous puissiez écouter de la musique depuis votre smartphone.

La configuration du MoGo 3 Pro est un jeu d’enfant grâce à l’Intelligent Screen Adaption (ISA) 2.0 de Xgimi. Cette technologie de projecteur gère tous les éléments délicats, comme la correction trapézoïdale et la mise au point automatique, ajustant automatiquement l’image à la perfection, même si vous êtes pressé ou si vous travaillez avec un angle inconfortable. Il existe également de nouveaux accessoires astucieux, comme le filtre optique créatif pour les effets visuels, le support PowerBase qui sert également de chargeur avec 2 h 30 d’autonomie et un étui de transport aussi élégant que fonctionnel.

Pour ceux désireux de mettre la main sur ce projecteur portable, le MoGo 3 Pro est disponible à partir de 499 €. Vous pouvez l’obtenir directement auprès de Xgimi, Amazon et d’autres détaillants agréés. Si vous avez envie, vous pouvez également l’obtenir avec le support PowerBase pour 579 €