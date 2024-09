L’Apple Watch Series 10 est là, et c’est la plus grande mise à niveau de la montre intelligente d’Apple depuis des années

Après des années de rumeurs, l’Apple Watch Series 10 est là. Il y a un nouvel écran, une batterie plus grosse, un nouveau boîtier et de nouveaux bracelets.

Nous entendons des rumeurs sur l’Apple Watch Series 10 depuis des années, et maintenant elle est enfin là. Marquant le dixième anniversaire de la smartwatch, cette montre en édition spéciale est la plus grande mise à niveau de la smartwatch d’Apple depuis des années – tout comme l’iPhone X. Annoncée lors de l’événement iPhone d’aujourd’hui, l’Apple Watch Series 10 est une refonte complète de la smartwatch. Il y a un nouvel écran, un nouveau corps et de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment Apple Intelligence.

Il existe une option d’affichage plus grande de 49 mm pour l’Apple Watch Series 10, qui est en fait plus grande que les modèles Apple Watch Ultra. Vous obtenez 30 % d’affichage en plus que la série 6. Un écran OLED grand angle vous offre des angles de vision meilleurs (et plus lumineux). Elle dispose de la nouvelle technologie LTPO pour rendre l’affichage permanent encore plus efficace, ce qui devrait vous aider à prolonger la durée de vie de la batterie de cette montre intelligente.

Il existe de nouvelles couleurs dans un design peaufiné, avec en tête d’affiche Jet Black, tout comme la série iPhone 7. Pour la première fois, il existe également des options en aluminium poli. Le boîtier est plus fin que jamais à 9,7 mm, soit environ 10 % plus fin que celui de la série 9. Toutes les antennes sont désormais à l’arrière plutôt que sur le côté. Il est également plus léger que jamais, grâce aux corps en aluminium. Et, comme pour l’Apple Watch Ultra, il existe des options en titane poli. En outre, la nouveauté est un haut-parleur plus performant, qui vous permet d’écouter de la musique directement depuis la montre.



L’Apple Watch Series 10 est alimentée par un nouveau chipset : le processeur S10. Il est plus puissant que jamais et prêt à alimenter certaines fonctionnalités Apple Intelligence exclusives à cet appareil grâce à un moteur neuronal à 4 cœurs. Un nouveau réseau neuronal peut supprimer le bruit de fond des appels et alimente l’application Translate, qui est nouvelle sur la montre. Il existe également une cellule de batterie plus grande, ce qui devrait vous offrir plus de temps d’écran que jamais. En 30 minutes, vous pouvez désormais obtenir jusqu’à 80 % de batterie.



Le suivi de l’apnée du sommeil est la nouvelle fonctionnalité phare de l’Apple Watch en matière de santé. Pour détecter l’apnée du sommeil, votre Apple Watch utilise l’accéléromètre pour rechercher des troubles respiratoires. Vous recevrez une notification après des jours d’analyse pour signaler si vous souffrez de cette maladie. Bien sûr, ce n’est pas un diagnostic et n’est pas (encore) approuvé par la FDA. La jauge de profondeur et le capteur de température de l’eau de l’Apple Watch Ultra ont été transférés vers la série 10. Contrairement à l’Ultra, il existe de nouvelles applications Snorkeling et Tides.

L’Apple Watch Series 10 est disponible en précommande aujourd’hui, et l’appareil commencera à être expédié et arrivera en magasin vendredi prochain (20 septembre). Le prix de la nouvelle montre intelligente abordable d’Apple commence à 399 €, soit un peu plus que celui auquel la série 9 a fait ses débuts.