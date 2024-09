IFA 2024 – On adore la microchaîne platine Thomson MIC300TT

Véritable tout-en-un, cette microchaîne Thomson proposée à seulement 189,90 € ajoute aux fonctions et qualités audio de la MIC300IBT, une platine vinyle sur le dessus. Elle est équipée d’un entrainement par courroie, avec une vitesse de rotation réglable (Pitch control). La tête de lecture Audio-Technica garantit une reproduction fidèle et un son chaleureux. De plus, la platine permet d’enregistrer des disques vinyles au format MP3 directement sur une clé USB.

L’ensemble affiche un design chic et rétro qui en fera un objet de décoration en soi. Avec le revival du vinyle et les disques qui sortent en nombre, l’ensemble MIC300TT permet de combiner la platine, ainsi que les supports physiques et dématérialisés, en un seul appareil très esthétique.