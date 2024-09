IFA 2024 – Le contrôleur Homematic IP le plus intelligent jamais lancé

Avec le contrôleur domotique Homematic IP, présenté à l’IFA de Berlin et commercialisé le 16 septembre 2024, la société eQ-3, spécialiste allemand de la maison intelligente, offre performance, facilité d’utilisation, confort et sécurité, ainsi qu’un niveau de flexibilité jamais atteint. Bonus : son design ! Le nouveau contrôleur domotique se démarque en combinant fonctionnalités et design élégant.

Avec ce nouveau développement de produit, le fabricant allemand eQ-3 s’est fixé une ambition claire : ‘La Maison Intelligente de Demain’. Le contrôleur domotique Homematic IP représente un tournant pour le spécialiste de la maison intelligente, et fait monter d’un cran le smart-living. Le pilotage de solutions Homematic IP n’aura jamais été aussi intelligent, flexible et esthétique.



Le contrôleur domotique Homematic IP s’adapte à l’intégralité du catalogue Homematic IP, avec plus de 80 dispositifs modulaires. Des thermostats de radiateurs aux détecteurs de mouvements, tous les appareils peuvent être pilotés en toute facilité. En ligne ou hors-ligne, par le biais de l’application gratuite Homematic IP.

Le système intègre également des solutions partenaires telles qu’Amazon Alexa, Google Home, les éclairages Philips HUE, les caméras EZVIZ, et de nombreuses autres. Grâce au module Philips Hue inclus, l’utilisateur peut intégrer un pont Philips Hue avec toutes les sources lumineuses connectées au sein la maison intelligente Homematic IP.

Au-delà d’un pilotage facilité, le nouveau contrôleur domotique permet de gérer énergétiquement la maison intelligente. Parce qu’il est nécessaire de visualiser le flux d’électricité de son habitation de manière précise pour pouvoir optimiser sa consommation. Les convertisseurs d’interfaces EEBUS permettent de connecter boîtiers muraux, pompes à chaleur et unités de stockage batteries au contrôleur intelligent.



La priorité numéro 1 du nouveau contrôleur domotique est la flexibilité. L’utilisateur décide lui-même s’il souhaite faire fonctionner son système de maison intelligente de façon locale uniquement, donc hors-ligne, ou s’il souhaite le connecter aux serveurs cloud sécurisés Homematic IP, permettant d’accéder aux fonctionnalités de confort telles que l’accès à distance, les mises à jour automatiques et la commande vocale. En permettant une connexion aux réseaux WLAN et LAN, et en offrant des fonctionnalités plug-in ainsi que de nombreuses options de connexion, le contrôleur domotique représente le contrôleur Homematic IP le plus flexible jamais lancé.



Comme l’intégralité des solutions Homematic IP, le nouveau contrôleur domotique respecte l’ensemble des normes de sécurité. La sécurité des systèmes Homematic IP est contrôlée en permanence par des organismes indépendants tels que VDE, qui a certifié le système de maison intelligente pour la septième fois consécutive, récompensant son protocole, son système informatique et la sécurité de ses données.

Le système peut être utilisé de façon anonyme et sans inscription fastidieuse ; seule l’adresse IP sera enregistrée sous forme cryptée pour des raisons techniques. L’ensemble des réglages, données de mesure et données domotiques est stocké localement au sein du contrôleur domotique et des appareils Homematic IP connectés pour éviter qu’une éventuelle coupure internet n’affecte les opérations sécurisées ou le pilotage local par le biais de l’application.