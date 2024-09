IFA 2024 – Technics annonce son premier système d’enceintes Hi-Fi sans fil et des écouteurs stylés

Technics a profité de l’IFA pour présenter son premier système d’enceintes sans fil SC-CX700. Ces enceintes allient toute l’expertise de Technics à un style contemporain pour répondre à la tendance d’une écoute sans fil. Disponible en trois couleurs (Charcoal Black, Silky Grey et Terracotta Brown), le système de haut-parleurs sans fil est habillé d’une micro-matière et s’intègre à l’esthétique de la maison. Les enceintes SC-CX700 sont également doté d’une technologie et d’une ingénierie audio pointues, offrant une superbe clarté sonore et une connectivité complète.

En offrant des sons riches et des mélodies claires, les enceintes SC-CX700 (2499 €) sont destinées à faire vivre un voyage émotionnel à l’écoute de la musique. Qu’il s’agisse de se sentir inspiré en entendant les subtilités d’un morceau classique ou d’être ambiancé par les basses d’un titre Rock, le SC-CX700 offre une expérience musicale inégalée, plus immersive et plus percutante que jamais.





À cela s’ajoutent de nouveaux écouteurs Midnight Blue EAH-AZ80 Technics (299 €) pour garder le rythme. En effet, Technics annonce la commercialisation en septembre de ses nouveaux écouteurs sans fil EAH-AZ80 Midnight Blue. Conçus pour convenir à tous les styles de vie, rester confortables tout au long de la journée, être utilisés aussi bien pour écouter sa musique préférée ou passer un appel, ces écouteurs promettent une excellente qualité audio.