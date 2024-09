Yamaha lance un Hi-Fi Tour de France inédit

De septembre 2024 à mars 2025, Yamaha organise son Hi-Fi Tour de France pour célébrer son anniversaire exceptionnel à travers 22 dates.

Cet événement célèbre son histoire et proposer aux passionnés d’écouter le meilleur des produits audio sur le marché dans le réseau des revendeurs agréés Yamaha participant à cette opération exceptionnelle. D’autres surprises seront organisées tout au long de l’année pour le public.

Depuis 1954, date à laquelle la marque aux trois diapasons a lancé le premier produit audio au monde portant le nom de “Hi-Fi” (Yamaha Hi-Fi Player), Yamaha a poursuivi sa quête ultime pour concevoir un son Hi-Fi révolutionnaire en fusionnant des technologies sonores avancées avec une esthétique riche, cultivée à travers la fabrication d’instruments de musique, le développement de composants audio, la production d’équipements audio professionnels et la conception acoustique de salles de concert.

Au fil de son histoire, Yamaha s’efforce d’exprimer les sentiments que les artistes mettent dans leur musique en reproduisant un son qui touche les émotions de l’auditeur avec un son vrai (True Sound) et authentique, et en offrant des expériences musicales profondes et uniques. Depuis, son engagement perpétuel à produire les meilleurs modèles Hi-Fi s’est étoffé avec la création d’expériences audio qui rapprochent l’utilisateur de l’essence même de la musique, transcendant le temps et l’espace et le connectant plus intimement aux intentions des artistes.