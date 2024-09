On a testé… Le casque Dyson OnTrac

Ce casque antibruit signé Dyson offrent une personnalisation unique. Et bien que le travail de conception soit formidable, il y a quand même quelques compromis à l’intérieur.

Vous vous souvenez de Dyson Zone, le casque purificateur d’air un peu bizarre ? Dyson préparait le terrain pour quelque chose d’autre. Et voici ce produit ; le Dyson OnTrac. Fini le côté purificateur, remplacé par un design industriel assez époustouflant et unique.

Mais à 499 €, l’OnTrac est, comme on pouvait s’y attendre, très cher et il doit être bon – très bon – pour justifier ce type de dépense au-delà des leaders du marché qui coûtent beaucoup moins cher, notamment les WH1000-XM5 de Sony. Ce n’est pas un marché facile sur lequel Dyson s’invite, alors que les écouteurs antibruit haut de gamme occupent un espace aussi compétitif. Bien sûr, Dyson dirait qu’il offre plus en termes de design et nous y reviendrons dans un instant. Les AirPods Max d’Apple sont peut-être vieillissants et sûrement bientôt remplacés, mais leur prix similaire a certainement inspiré d’autres fabricants à facturer des prix compris entre 400 et 500 €, comme nous l’avons vu dans le cas du récent Sonos Ace.

Design

La conception extrême du Dyson OnTrac est typique de Dyson. Elle est audacieuse – avec d’énormes embouts d’oreille et des coussinets colorés, disponibles dans quatre modèles par défaut différents :

• Aluminium CNC – notre choix avec une finition argentée et des coussinets d’oreille jaune vif (notre modèle d’examen).

• Cuivre CNC – oreillettes en cuivre avec arceau et coussinets bleus.

• Cinabre en céramique – celui-ci est différent car les écouteurs et l’arceau sont en céramique plutôt que métalliques. La couleur par défaut est une sorte de rouge rouille.

• Nickel noir CNC – arceau noir, oreillettes en aluminium noir et arceau noir.

Écouteurs Dyson OnTrac Aluminium

L’une des choses qui rebutent les acheteurs potentiels est le bandeau plutôt épais. Mais il y a une raison à cela : c’est là que sont conservées les batteries longue durée et le poids est bien mieux réparti ainsi.

Une chose que l’on peut certainement dire après de nombreuses heures d’écoute prolongée, c’est qu’il est remarquablement confortable. Nous l’avons toutefois porté pendant des journées très chaudes et nous devons dire que les écouteurs transpirent un peu. C’est une question légitime de savoir si les écouteurs garderont leur éclat, mais c’est une réflexion pour un autre jour. Son poids de 451 g se compare aux AirPods Max (385 g) et au Sonos Ace (312 g). Mais il ne semble pas si lourd en raison de la répartition du poids des batteries dans l’arceau – cependant, les Sonos Ace sont clairement en avance ici.

Le design est convenablement haut de gamme et l’effet d’années de prototypage est clairement mis en évidence. Il propose également une fonctionnalité géniale qui le distingue vraiment de ses concurrents : vous pouvez en personnaliser le design. En effet, vous pouvez aller au-delà de ce qui est fourni par défaut dans la boîte et ajouter différents capuchons d’oreille amovibles et/ou coussinets d’oreille en microfibre qui peuvent être mis et retirés à volonté.

Ils sont facilement achetés séparément pour 50 € sur le site Web de Dyson et il existe un lien pour le faire dans l’application associée. Au total, vous avez le choix entre plus de 2 000 combinaisons de couleurs. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une facette très impressionnante de ce casque. On adore cette idée.

Ce OnTrac est livré dans un étui souple qui s’étend sur les écouteurs lorsqu’ils sont pliés à plat. C’est une solution étonnamment bonne, même si elle ne les enveloppe pas complètement. Il n’y a pas de fermeture éclair compliquée, ce qui est une bonne chose, et l’étui peut devenir plat comme une crêpe lorsqu’il n’est pas utilisé.

Caractéristiques et autonomie

Bien que ces écouteurs soient très performants en termes de qualité audio et de suppression du bruit – comme nous en parlerons plus en détail ci-dessous – il leur manque quelques fonctionnalités qui devraient être la norme pour une paire d’écouteurs antibruit haut de gamme lancée en 2024.

Il n’y a pas d’édulcoration – le matériel à l’intérieur de l’OnTrac est obsolète, en particulier pour les écouteurs haut de gamme, utilisant Bluetooth 5.0 là où de nombreux appareils sont jusqu’à 5.3 ou 5.4. En conséquence, certaines fonctionnalités manquent. Il n’y a pas de support pour le sans perte (même si vous pouvez éventuellement le câbler pour cela). Il n’y a pas de prise en charge de l’audio spatial/Dolby Atmos. Et il n’y a pas de Bluetooth multipoint. La société n’a pas confirmé lors d’un briefing quel chipset était utilisé, mais nous savons qu’OnTrac prend en charge SBC, AAC et le créneau LHDC en termes de codecs.

Si nous devions parier là-dessus, nous dirions que Dyson a confirmé la conception matérielle de l’OnTrac il y a quelque temps, avec un chipset plus ancien laissant du temps pour des tests et des réglages ultérieurs – c’est bien, mais il ne produira pas des écouteurs capables de rivaliser. avec les meilleurs. L’absence d’audio Bluetooth multipoint est assez choquante à ce niveau de prix – la possibilité d’écouter de l’audio à partir d’une tablette ou d’un ordinateur portable ainsi que de votre téléphone devrait être une évidence si vous dépensez cette somme d’argent. Et en raison de l’ancien chipset, la portée Bluetooth n’est pas si bonne, citée à 9 mètres. Ce n’est pas génial et le son s’interrompt facilement – ​​par exemple si vous laissez votre téléphone et partez dans le jardin.

Les 55 heures d’autonomie de la batterie sont absolument époustouflants. Cela signifie qu’il sera parfait pour quelques longs vols ou une semaine de travail. C’est impressionnant – probablement à la suite des travaux sur la Zone, plus gourmande en énergie.

Qualité sonore

La qualité sonore ne pêche pas ici, avec des haut-parleurs en néodyme de 40 mm et 16 ohms capables de reproduire des fréquences allant de 6 Hertz à 21 000 Hertz. Les prouesses audio sont assez incroyables dans tous les domaines, les écouteurs étant capables de gérer si bien les pistes les plus graves même sans l’égaliseur Bass Boost (plus de détails ci-dessous), mais ils sont également suffisamment habiles pour donner vie aux sons classiques les plus doux. Vous ne serez jamais déçu par le son qu’ils peuvent produire.

La suppression du bruit est plutôt bonne – elle est proche d’être aussi bonne que la meilleure. Dyson affirme s’être inspiré de son expérience en matière de suppression du bruit avec ses autres produits et avoir passé beaucoup de temps à développer la suppression du bruit, qui a lieu 384 000 fois par seconde, réduisant jusqu’à 40 dB.

Vous pouvez choisir trois modes d’égalisation différents dans l’application MyDyson (plus d’informations sur l’application elle-même prochainement). Il s’agit de Enhanced, qui donne la priorité aux fréquences plus élevées, Bass Boost – explicite – et Neutre pour un son équilibré.

Commandes et application

Les commandes de ce casque sont correcte. Tout d’abord, le bouton marche/arrêt sur l’écouteur gauche fonctionne bien – deux secondes d’allumage et d’extinction (également utilisé pour le couplage Bluetooth). Ensuite, il suffit d’appuyer sur l’écouteur pour changer les modes ANC. Cela fonctionne moins bien – on trouve toujours que les commandes des écouteurs sont, au mieux, inégales.

Le signal audio unique permettant de basculer entre la suppression du bruit est correct, mais il n’est pas distinct, peut se perdre dans la musique et vous ne savez pas toujours dans quel mode de suppression du bruit vous vous trouvez. Ce n’est tout simplement pas évident à moins que vous ne soyez entouré. par le son. Il devrait y avoir deux tons pour cela. De plus, la commande des écouteurs bascule uniquement entre l’isolation complète et la transparence – la seule façon de désactiver complètement la suppression du bruit est dans l’application. Vous vous retrouvez à chercher dans l’application pour le savoir et c’est moins optimal. Si vous êtes quelqu’un qui ne change pas beaucoup de mode, cela n’aura pas d’importance, mais cela nous a frustré.

Sur l’écouteur droit se trouve un joystick pour la lecture/pause et le volume. C’est plutôt correct mais c’est petit. C’est bien pour la lecture/pause, mais le réglage du volume est un peu plus délicat et il est facile de mettre votre piste en pause.

Une chose qui fonctionne à merveille est la lecture automatique et la pause lorsque vous retirez les écouteurs. Trop souvent, cela ne fonctionne pas toujours avec les rivaux, mais ce n’est pas un problème ici. Au niveau des applications, ce Dyson OnTrac utilise l’application MyDyson standard utilisée par les autres produits de l’entreprise, tels que ses ventilateurs et ses aspirateurs. C’est bien, mais il n’est pas si simple de basculer entre les produits. Donc si vous l’utilisez régulièrement pour OnTrac ainsi que pour un autre produit, cela peut être frustrant.

Toutes les commandes standard auxquelles vous vous attendez sont présentes et vous pouvez également régler l’égalisation comme je l’ai mentionné dans la section audio ci-dessus.

La « santé de l’oreille » est également un sujet dont Dyson a parlé à propos de ces écouteurs et le graphique d’exposition sonore dans l’application – complété par des mesures environnementales en dB – est un indice sur la direction que Dyson pourrait prendre – nous ne serions pas surpris s’il produisait une audition. dispositifs d’aide au cours des deux prochaines années.

Verdict du Dyson OnTrac

Il y a plusieurs choses que l’on aime absolument avec ce Dyson OnTrac : l’incroyable autonomie de la batterie, le grand confort, la qualité audio générale et la suppression du bruit. Sans parler de la merveilleuse idée d’une personnalisation facile. L’application est plutôt bonne aussi. Mais le prix est élevé et pour une telle décision, le matériel à l’intérieur doit également être à la hauteur – ce n’est pas le cas, et c’est vraiment dommage.