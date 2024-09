Voici le casque le plus luxueux que l’on ait jamais vu

Le dernier casque de Bang & Olufsen, le Beoplay H100, figure parmi les écouteurs les plus beaux que l’on ait jamais vu.

Si vous recherchez des écouteurs sans fil les plus populaires, tous se ressemblent souvent un peu. Mais le dernier modèle de Bang & Olufsen – le Beoplay H100 – est peut-être le casque le plus luxueux que l’on ait jamais vu. Il est aussi bon qu’il est beau, voire plus.

B&O a pris tout ce que vous aimiez dans le H95 et a fait mieux encore. Ce Beoplay H100 arbore une esthétique élégante et moderne qui semble également intemporelle. Pensez au design scandinave avec une touche haut de gamme digne de la haute joaillerie.

Disponibles en Infinite Black, Hourglass Sand et Sunset Apricot, ce casque est fabriqué à partir des meilleurs matériaux : aluminium, cuir d’agneau et verre résistant aux rayures et lisse au toucher. Il existe de nombreuses touches ergonomiques, notamment un bandeau intérieur amovible enveloppé de textile tricoté et des coussinets qui sont essentiellement de minuscules oreillers pour vos oreilles.



Le Beoplay H100 n’est pas seulement joli. Il est équipé de haut-parleurs en titane sur mesure de 40 mm cachés derrière d’élégantes grilles en aluminium. Il promet de fournir un son haute résolution qui vous donnera l’impression d’être dans un studio d’enregistrement avec votre artiste préféré. De plus, grâce à sa nouvelle fonction de traitement audio adaptatif, EarSense, ce casque adapte le son à votre ajustement unique en temps réel. Combinez cela avec un système de micro avancé et une suppression active du bruit qui a été augmentée jusqu’à deux fois la puissance du H95, et vous obtenez un son stellaire.

Il existe de nombreuses autres fonctionnalités sur ce casque haut de gamme. Vous obtenez une activation et une désactivation automatiques lorsque vous les enfilez ou les retirez, des molettes haptiques qui vous permettent de basculer entre les modes de suppression du bruit et de transparence, et un mode d’écoute rapide qui vous permet d’entendre votre environnement d’un seul geste. De plus, les pièces les plus sujettes à l’usure, comme l’arceau intérieur et les oreillettes, sont facilement remplaçables. Et si quelque chose ne va pas, les équipes de B&O vont rapidement remplacer les composants clés.

Ce casque Beoplay H100 est disponibles au prix de 1499 €. Vous pouvez vous le procurer directement auprès de B&O ou de certains détaillants sélectionnés.