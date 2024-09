Les Nanoleaf Blocks sont des lampes intelligentes à la fois jolies et pratiques

Nanoleaf vous propose depuis longtemps des moyens d’éclairer vos murs qui vont bien au-delà du simple remplacement d’ampoules stupides par des lumières intelligentes.

La nouvelle gamme Nanoleaf Blocks est à la fois attrayante et fonctionnelle, ajoutant pour la première fois des étagères et des panneaux perforés utiles au mélange.Ce système de mix-and-match propose deux tailles de panneaux. Vous pouvez ensuite ajouter des panneaux texturés en option pour un peu de variété. Ils ont tous été repensés à partir des anciens panneaux lumineux carrés de Nanoleaf, avec une forme plus épaisse qui devrait les rendre beaucoup plus robustes cette fois-ci.

Attendez-vous à un éclairage bord à bord en RVB complet, avec plus de 16 millions de nuances de couleurs via l’application Nanoleaf. Un contrôleur physique attaché au premier carré de l’ensemble vous permet d’allumer les lumières, de régler la luminosité et de basculer entre différents préréglages de scène sans avoir à utiliser votre téléphone.

Les grandes nouveautés sont le panneau perforé lumineux, qui vous permet d’afficher avec style des gadgets plus petits comme des claviers, des manettes de jeu ou des écouteurs – ou simplement de vous donner un endroit pour insérer un pot à crayons. Les étagères fines constituent également un moyen pratique de désencombrer votre bureau. L’installation est cependant un peu plus complexe que les tampons adhésifs habituels de Nanoleaf ; vous devrez sortir la perceuse pour fixer chaque panneau perforé et étagère.

Naturellement, Nanoleaf Blocks fonctionne bien avec tous les principaux assistants intelligents via Wi-Fi, notamment Apple Home, Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings.



Deux kits seront disponibles au lancement. Le kit Squares Smarter comprend six carrés et vous coûtera 200 $ ; le kit Combo XL Smarter contient des carrés, des petits carrés, des panneaux perforés et des étagères dans la boîte pour 250 $. Les carrés supplémentaires, les carrés texturés, les étagères et les panneaux perforés coûteront 30 $ chacun.