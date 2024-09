Les deux nouveaux projecteurs portables de Nebula vous invitent au cinéma

Vous n’avez pas besoin d’une salle de cinéma maison pour vous gaver de Netflix sur grand écran. En fait, avec le nouveau duo de Nebula, toute pièce est totalement facultative. Le Nebula Cosmos 4K SE et le Capsule Air sont deux versions de projecteur portable, au cas où vous ne pourriez pas choisir entre la portabilité pure et simple et une image plus lumineuse et de plus haute résolution.

Le Cosmos 4K SE est un projecteur 4K à peine plus gros qu’un seau de pop-corn de qualité cinéma, ce qui le rend suffisamment compact pour être transporté n’importe où dans la maison. Il prend le Cosmos 4K, plus cher, et le dilue un peu pour le rendre légèrement plus convivial pour le portefeuille, tout en conservant la très importante source de lumière hybride LED et laser, bonne pour la projection UHD.

Il émettra un rayonnement important de 1 800 lumens ANSI, ce qui est plus que suffisant pour une image attrayante à 120 pouces. Tirez les rideaux et il s’étendra jusqu’à 200 pouces, tandis que la certification Dolby Vision signifie que vous pouvez vous attendre à beaucoup de profondeur de la part des émissions et des flux compatibles.

La mise au point automatique, la correction trapézoïdale, l’évitement d’obstacles et l’adaptation de la couleur des murs sont intégrés, la configuration devrait donc être un jeu d’enfant, peu importe où vous posez l’appareil. Deux haut-parleurs large bande de 15 W promettent également un son percutant.

Attendez-vous à la même connectivité pratique que le Nebula Cosmos 4K complet, avec HDMI, USB, Wi-Fi et Bluetooth intégrés. Il fonctionne avec Google TV, il devrait donc pouvoir ajouter tous les principaux services de streaming en quelques clics sur le Play Store. Le Nebula Cosmos 4K SE est en vente sur le site Web de Nebula et via Amazon au prix de 1 300 $.

La sous-marque de projecteurs d’Anker est sans doute mieux connue pour ses efforts véritablement portables, et le nouveau Capsule Air est à peu près aussi portable que possible. À peine plus grand qu’une canette de soda, ce cylindre cinématographique a une résolution de 720p et une luminosité de 150 lumens suffisante pour une image de 60 pouces sur pratiquement n’importe quelle surface.

La batterie intégrée offre jusqu’à deux heures d’autonomie de lecture, tandis que Google TV vous permet de diffuser n’importe où avec un signal Wi-Fi. Vous disposez d’une banque d’alimentation prenant en charge la norme USB-PD. Il peut garder le jus de la Capsule Air encore plus longtemps.

Pour encore plus de flexibilité, Nebula dispose de trois supports. Le support à cardan ajoute un réglage à 360 degrés pour 50 $ ; le trépied Power Bank double la durée de vie de la batterie, augmente la hauteur et peut s’incliner de 0 à 90 degrés pour 130 $, et fonctionne également bien avec d’autres projecteurs Capsule. La base Snap-on est exclusive à l’Air, ajoutant une inclinaison magnétique qui peut être fixée à un mur pour un positionnement plus permanent dans des endroits où l’espace est limité. Pensez aux dortoirs, aux cuisines et aux camping-cars. Le Capsule Air devrait être lancé plus tard cette année et vous coûtera 350 $.