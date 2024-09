IFA 2024 – Honor vient de sortir le téléphone pliable le plus fin au monde, et il est magnifique

Le nouveau Honor Magic V3 vient de résoudre l’un des plus gros problèmes des téléphones pliables : l’épaisseur.



Honor a présenté le Honor Magic V3, le téléphone pliable le plus fin au monde, à l’IFA 2024. Ce nouvel appareil combine portabilité, durabilité et fonctionnalités conviviales, résolvant l’un des plus gros problèmes des téléphones pliables : l’épaisseur.

Le Honor Magic V3 a une épaisseur pliée de 9,2 mm et pèse 226 g, ce qui en fait l’un des téléphones pliables les plus compacts actuellement disponibles. Sa conception fine et légère est obtenue grâce à l’utilisation de 19 matériaux avancés et de 114 microstructures, ce qui donne naissance à un appareil élégant et pliable qui améliore la portabilité sans compromettre la fonctionnalité.

La durabilité était un objectif clé du Magic V3, c’est pourquoi le téléphone est doté d’un matériau « fibre spéciale » qui améliore la résistance aux chocs de 40 fois par rapport aux autres téléphones phares, tandis que la coque arrière a été plus fine de plus de 30 %. Cet appareil est équipé de la charnière Super Steel de Honor, testée pour supporter jusqu’à 500 000 cycles de pliage et a reçu la certification de durabilité SGS.

Le système de caméra est conçu avec un module octogonal en forme de dôme et comprend le système de caméra Honor Falcon. Cette configuration comprend un téléobjectif périscope de 50 MP, un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo ultra-large de 40 MP, offrant aux utilisateurs une expérience photographique polyvalente.



Mais les écrans sont la caractéristique la plus importante ici : le Magic V3 dispose d’un écran externe de 6,43 pouces et d’un écran interne pliable de 7,92 pouces, offrant aux utilisateurs une expérience sur deux écrans. Le téléphone intègre également plusieurs fonctionnalités de confort oculaire, notamment la technologie AI Defocus Display et Dynamic Dimming, pour aider à réduire la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée.

Une batterie de 5 150 mAh alimente le Magic V3, avec prise en charge de Honor SuperCharge avec fil de 66 W et sans fil de 50 W. De plus, Honor a collaboré avec Google Cloud pour intégrer une gamme de fonctionnalités basées sur l’IA, telles que AI Motion Sensing pour la photographie et des outils de productivité comme Honor AI Eraser et Face to Face Translation – très similaires aux fonctionnalités trouvées sur les smartphones Google Pixel.