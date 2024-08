SHOKZ lance l’OpenRun Pro 2

La promesse de ce modèle phare signé Shokz : une qualité sonore sans pareil grâce à la technologie DualPitch, une autonomie prolongée de 12 h, une tenue confortable et stable aux vibrations réduites, pour une expérience d’écoute sans précédent.



Avec sa conception à oreilles libres qui a fait la réputation de Shokz, le nouveau modèle OpenRun Pro 2 (199 €) assure à l’utilisateur une écoute immersive pendant son entraînement sportif tout en restant connecté avec son environnement. Qu’il coure le long d’une route ou sur des sentiers pédestres, le sportif s’adonne à sa pratique favorite en parfaite sécurité tout en profitant d’une qualité audio optimale.

Grâce à la technologie DualPitch, ce casque combine conduction osseuse et conduction aérienne pour une qualité sonore unique. Le haut-parleur ultra fin en métal et à conduction osseuse assure des aigus plus précis et des médiums amples. En parallèle, le haut-parleur à conduction aérienne gère exclusivement les ondes basses pour fournir des graves intenses et percutants. Sa membrane conique poids plume mais renforcée, associée à une bague en polyuréthane texturé, garantit une amplitude plus large sans altérer l’équilibre sonore. Résultat : un son pur même lorsque le volume est à fond. L’ensemble assure une expérience d’écoute sans égal sur le marché, avec un son aussi cristallin que puissant. Les vibrations générées par la conduction osseuse s’en voient réduites dans le même temps.



Fabriqué avec des matériaux poids plume et ultrarésistants, avec une finition en silicone doux au toucher, le casque OpenRun Pro 2 offre un tenue très confortable à toute épreuve. Il sait se faire oublier. Disponible en deux tailles (standard et mini) pour un ajustement optimal, et en deux coloris (noir et orange), le casque OpenRun Pro 2 offre jusqu’à 12 heures d’écoute. Doté d’une batterie plus puissante et de deux hauts-parleurs intelligents, son autonomie se voit améliorée et sa consommation d’énergie réduite. La technologie Quick Charge permet d’obtenir 2h30 d’écoute supplémentaire avec une charge de seulement 5 minutes. En outre, le port USB-C étanche facilite la charge avec le câble inclus ou un autre. La double couche protectrice et le cache du port de charge sécurisé constituent, ensemble, une barrière impénétrable contre l’eau. Cet OpenRun Pro 2 bénéficie de l’appairage multipoints pour commuter deux appareils sans avoir à les appairer. Son indice d’étanchéité IP55, associé à une structure grillagée à double couche et à un revêtement nano-hydrophobe, assure une grande robustesse face aux aléas climatiques.

L’OpenRun Pro 2 est disponible dès aujourd’hui au prix public TTC de . Distributeurs : Site officiel de Shokz (fr.shokz.com), Amazon, Fnac, Boulanger, I-RUN.