Le nouveau Tudor Black Bay Chrono Blue est un magnifique chronographe

Sortie exclusive en boutique, la nouvelle Black Bay Chrono Blue est dotée d’un cadran « Tudor Blue » qui ajoute une touche de fraîcheur au chronographe de Tudor.

Tudor vient de lancer une nouvelle Black Bay Chrono Blue et, même si l’on a apprécié tous les modèles de chronographes Black Bay précédents, y compris le Pink Chrono, le S&G Chrono et le classique Panda Chrono, cette version bleue pourrait bien devenir notre nouvelle favorie.

La Tudor Black Bay Chrono Blue Boutique Edition, pour lui donner son nom complet, est une mise à jour impressionnante d’un chronographe déjà remarquable. En exclusivité boutique, il présente un cadran « Tudor Blue » qui ajoute une touche de fraîcheur au design audacieux du Black Bay Chrono. La finition satinée soleil bleue du cadran, contrastée avec les sous-compteurs argentés et les aiguilles emblématiques « Flocon de neige », offre une excellente lisibilité et une apparence sophistiquée.



La « Tudor Blue » rend hommage à l’histoire de Tudor, en lien avec des modèles comme la Submariner bleue « Snowflake » et le chronographe Oysterdate « Montecarlo » des années 1970. C’est un peu plus subtil que le bleu de la montre VCARB édition spéciale. L’aiguille des secondes à pointe rouge et l’indice d’étanchéité également en rouge sont des accents très bienvenus.

La Black Bay Chrono Blue est dotée du boîtier chronographe standard de 41 mm de Tudor en acier inoxydable 316L satiné et poli, avec une lunette fixe et un insert en aluminium anodisé bleu.

À l’intérieur, cette montre est animée par le calibre manufacture chronographe MT5813. Ce mouvement est certifié COSC et comprend un spiral en silicium, une roue à colonnes et un embrayage vertical. Doté d’une réserve de marche de 70 heures, il tient donc près de 3 jours.

Outre le cadran, une autre caractéristique que l’on aime dans ce nouveau Chrono est le bracelet en acier inoxydable à cinq maillons avec le fermoir « T-fit » de Tudor. Cette Black Bay Chrono Blue est désormais disponible exclusivement dans les boutiques Tudor au prix de 5720 €. Vous pouvez trouver votre boutique la plus proche sur le site Web de Tudor.