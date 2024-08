Elgato intègre Photoshop au Stream Deck

Elgato annonce aujourd’hui sa collaboration stratégique avec Adobe pour intégrer Photoshop au Stream Deck, permettant ainsi aux photographes, designers et autres professionnels du numérique de s’immerger totalement dans leur métier avec une précision tactile et une facilité déconcertante. Pour célébrer le lancement de ce plugin riche en fonctionnalités, Elgato et Adobe offrent deux mois d’accès gratuit à Creative Cloud pour l’achat d’un appareil Stream Deck. Disponible exclusivement sur elgato.com, cette offre à durée limitée permet d’explorer la gamme complète des applications de pointe d’Adobe tout en découvrant le confort et la puissance qu’apporte Stream Deck aux flux de travail créatifs.





Avec une main sur la souris et l’autre sur le Stream Deck, contrôlez intuitivement vos flux de travail. Changer d’outil, appliquer des filtres ou encore ajuster les calques deviennent autant d’opérations naturelles. L’ajustement des canaux de couleur par simple rotation d’une molette, ou le réglage instantané de la taille des pinceaux par simple pression d’une touche, facilitent l’édition rapide et fluide des détails les plus fins. Les icônes et les étiquettes de texte indiquent également la fonction de chaque touche ou cadran, ce qui facilite l’acquisition de la mémoire musculaire nécessaire pour modifier les images par réflexe.



