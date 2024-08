Netgear dévoile un nouveau système Mesh WiFi 7 Orbi

NETGEAR annonce son nouveau système Mesh WiFi 7, la série Orbi 770 : un système WiFi performant et abordable qui facilite l’adoption du WiFi 7.



La marque élargit aujourd’hui sa gamme de produits Orbi WiFi 7 avec l’ajout du nouveau Système Mesh WiFi 7 Orbi 770 qui promet de fournir des performances WiFi puissantes et une connectivité sécurisée au plus grand nombre. Le WiFi 7 amène des vitesses 2,4 fois plus rapides par rapport au WiFi 6, offre une faible latence, ainsi qu’une meilleure gestion des interférences WiFi. Avec le WiFi 7, chaque famille peut profiter de la nouvelle génération de streaming 4K/8K, de vidéoconférences fluides, de jeux en ligne sans latence, et bien plus encore.



Depuis le lancement des premiers produits WiFi 7, avec le routeur NIGHTHAWK RS700S et RS300, ou le système WiFi Mesh Orbi 970, les lignes Fibre avec des débits supérieurs à 1 Gbit/s sont devenues bien plus courantes, le télétravail est devenu la norme, et davantage d’appareils comme les casques AR/VR ou les plateformes axées sur l’IA ont été massivement adoptés. Leur point commun, ils nécessitent tous une latence extrêmement faible et un débit WiFi plus élevé.



Le système Mesh WiFi 7 tri-bande Orbi 770 offre des performances exceptionnelles, pour un WiFi rapide jusqu’à 11 Gbps supportant jusqu’à 100 appareils simultanés avec une couverture estimée à 750 m2 pour le pack de 3. Il améliore les vitesses de connexion en combinant les bandes WiFi 5GHz et 6GHz à l’aide du MLO (Multi-Link Opération) non seulement sur les produits connectés en WiFi, mais aussi pour le backhaul (lien base vers satellites). Son port Internet 2,5 Gbps permet de profiter pleinement de toute la puissance de votre ligne fibre, pour y connecter directement votre box et est compatible avec tous les fournisseurs d’accès et toutes les versions de box. Quant aux ports filaires 2,5 Gbps présents sur la base et les satellites, ils permettent de maximiser la vitesse de connexion de vos appareils filaires pour y connecter un stockage partagé NAS, un PC ou une console de jeu.

La forme cylindrique de la série Orbi 770 est conçue pour une performance optimale, et devient un ajout subtil à tout bureau, étagère ou meuble TV. Chaque borne dispose de quatre antennes internes haute performances équipées d’amplificateurs puissants pour une couverture à 360 degrés, quel que soit la disposition de la maison. De la porte d’entrée à la terrasse, Orbi 770 offre une connexion WiFi robuste en utilisant le « Preamble puncturing » qui bloque sélectivement les interférences pour garantir une connexion stable, et délivrer un WiFi sans failles.

Dotés de protocoles de chiffrement de pointe et de mécanismes avancés de détection des menaces, les systèmes WiFi Orbi NETGEAR constituent la première ligne de défense contre les cybermenaces. Sont incluses des fonctions de sécurités telles que les mises à jour automatiques de firmwares, la sécurité WiFi WPA3, un contrôle d’accès, un WiFi dédié pour les invités, un WiFi dédié pour les objets connectés (IoT), ainsi que le support du VPN.





La série Orbi 770 sera par ailleurs le premier produit à disposer d’une couche de sécurité supplémentaire avec la fonction Advanced Protection (Protection Avancée), uniquement disponible chez NETGEAR. Cette nouvelle fonction protège le système WiFi non seulement contre les menaces connues, mais aussi contre les menaces inconnues, en utilisant une combinaison d’IA heuristique et de prévention avancée des exploits pour reconnaître et bloquer les tentatives de piratage. Le système WiFi a la capacité de recevoir directement les correctifs des nouvelles menaces sans avoir besoin d’un nouveau firmware. Cela améliore considérablement le temps de réponse par rapport à la méthode traditionnelle qui consiste à intégrer les correctifs et publier un firmware pour chaque produit. Cette nouvelle fonction renforce notre engagement à fournir une protection de pointe sur nos produits contre les cyberattaques. La protection avancée, développée en partenariat avec Bitdefender, sera étendue sur la gamme WiFi 7 d’ici la fin de l’année.



Quant au contrôle parental NETGEAR Smart Parental Controls, il permet de gérer plus facilement le temps que passent les enfants sur Internet avec leurs appareils connectés, afin de les aider à réduire leur temps d’écran et à leur inculquer de meilleures habitudes. Les fonctions de bases sont incluses, il est possible d’essayer les fonctions premium pendant 30 jours (filtre de contenu avancé, limites de temps par application, …).



Spécifications techniques de la série Orbi 770 :



• WiFi 7 tri-bande très rapide, jusqu’à 11 Gbps – Expérimentez la puissance d’une vitesse combinée jusqu’à 11 Gbps avec les 3 bandes 2.4GHz, 5GHz et 6GHz

• Puissance supérieure et WiFi robuste – Prend en charge les améliorations du WiFi 7 telles que les canaux 320 MHz, le 4K-QAM et la ponctuation du préambule

• Utilisation du MLO (Multi-Link opération) – Combine 2 bandes WiFi (5GHz & 6GHz), pour le backhaul (lien base vers satellites), ainsi que pour les produits WiFi connectés afin d’améliorer la fiabilité du réseau, de réduire la latence et de garantir que les données sont délivrées à une vitesse maximale

• Port Internet 2,5 Gbit/s – Utilisez toute la puissance de votre ligne fibre, grâce au port Internet 2,5 Gbit/s pour y connecter directement votre box. Compatible avec tous les fournisseurs d’accès à Internet et toutes les versions de box

• Ports filaires 2,5 Gbit/s – Maximisez la vitesse de vos appareils filaire en les connectant sur les ports 2,5 Gbit/s présent sur la base et les satellites

• Tout faire avec l’application Orbi® – Gérez facilement votre réseau depuis n’importe où, que ce soit pour mettre en pause Internet, lancer un « speedtest » de votre ligne fibre, ou pour configurer et partager votre WiFi invités.



Disponibilité & Prix Public



Le système Mesh WiFi 7 Orbi 770 est disponible dès aujourd’hui sur la boutique en ligne NETGEAR, et courant septembre chez les principaux revendeurs.

• RBE773 : 1 base et 2 satellites (pack de 3) – couverture estimée de 750m2 : 999,99 €

• RBE772 : 1 base et 1 satellite (pack de 2) – couverture estimée de 500m2 : 699,99 €

• RBE770 : 1 satellite additionnel – ajout de 250m2 de couverture : 399,99 €