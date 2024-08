Ambiance lumineuse et sans moustique avec EZIlight

Alors que les journées ensoleillées se prolongent, EZIlight, marque française spécialisée dans le luminaire d’extérieur, propose des produits innovants pour profiter paisiblement de l’été indien. Telles les lanternes nomades Ambiant. Des luminaires d’extérieur deux en un qui combinent l’éclairage d’ambiance et la musique ! Dotées de trois intensités de lumière et de plusieurs couleurs d’éclairage, mais aussi d’une enceinte haut de gamme, elles créent ainsi une ambiance chaleureuse et conviviale pour accompagner les soirées en plein air.





Les soirées d’été en plein air riment également souvent avec invasion de moustiques. EZIlight a la solution avec sa variété de pièges anti-moustiques (Mosquito Stop MS 20 – Mosquito Stop MS10 – Mosquito Garden MG20 – Mosquito Garden MG30 – Raquette anti-moustique) qui attirent les moustiques et les éliminent efficacement sans avoir besoin de produits chimiques, permettant ainsi de profiter de vos soirées en toute quiétude.