On a testé… Les Huawei Freebuds 6i : le silence à petit prix

Des fonctionnalités telles que l’audio haute résolution et la suppression du bruit de qualité phare à un prix beaucoup plus attractif : c’est ce que proposent les Huawei Freebuds 6i.

À 99 €, vous bénéficiez d’une bonne dose de savoir-faire ANC, ainsi que de codecs sans fil de haute qualité et ce que la société promet, c’est une meilleure autonomie de la batterie que le modèle précédent, les Freebuds 5i.

Design et finition : galet chic

Les Freebuds 6i ne s’écartent pas radicalement de leur prédécesseur en matière de style. Ils possèdent le même boîtier de forme ovale, doté d’un couvercle rabattable qui se ferme avec un clic satisfaisant, et les mêmes écouteurs de type tige avec beaucoup d’espace pour les commandes tactiles.

Optez pour la version blanche Apple-esque et les deux obtiennent une finition en plastique brillant ; la paire noire opte pour un mat plus incognito. Comme auparavant, la marque Huawei est assez importante.



Le boîtier est raisonnablement compact et suffisamment plat à l’arrière pour rester là où vous l’avez laissé sur des surfaces planes. Le bouton sur le côté pour vérifier l’état de la batterie (une LED verte signifie qu’il vous reste plusieurs heures d’écoute) et coupler les écouteurs à différentes sources est toujours aussi utile. Les aimants du boîtier étaient également suffisamment puissants pour que le couvercle ne s’ouvre pas si vous les laissez tomber sur le sol de mon salon ; Je n’aurais pas envie de faire la même chose sur du béton, car la construction en plastique se détériorerait sûrement à cause de l’usure.

En ce qui concerne les têtes de type tige, les Freebuds 6i s’adaptent plutôt bien. Les embouts auriculaires en silicone de forme ovale les aident à rester plus fermement en place qu’une paire rivale avec des embouts circulaires que je testais à peu près au même moment, même si j’ai quand même dû les ajuster lors de mon trajet matinal. L’exécution a accéléré ce processus, mais votre kilométrage peut varier. Cependant, pas de mousse plus sophistiquée ni de mousse à double bride pour une meilleure réduction passive du bruit.

La résistance à l’eau IP54 semble actuellement être le point idéal pour les écouteurs à moins de 100 €, c’est donc formidable de voir Huawei cocher cette case. Les tempêtes de pluie et les entraînements en sueur n’étaient pas un problème dans mes oreilles.

Fonctionnalités et batterie : s’épuisent trop tôt

Huawei a trouvé de la place à l’intérieur du boîtier de chargement pour une batterie 25 % plus grande que celle des Freebuds 5i sortants, mais les écouteurs eux-mêmes ont la même capacité qu’auparavant. Cela ne s’est cependant pas traduit par des temps d’écoute considérablement plus longs ; nos tests ont montré que la nouvelle paire était en fait en retard par rapport aux anciennes jusqu’à une heure, durant entre quatre et cinq heures d’ANC en lecture. Avec la suppression du bruit désactivée, on approche des sept heures.

L’affaire est censée porter le total à 20 heures et 35 heures respectivement, mais là encore, elle n’a pas abouti. 18 et 32 ​​heures étaient plus réalistes. Ce ne serait pas un mauvais résultat si ces écouteurs étaient arrivés en 2023, mais un an plus tard, la concurrence a rapidement rattrapé son retard. Le CMF de Nothing Buds Pro 2 a duré plus longtemps dans tous les domaines. La recharge sans fil n’est pas non plus impossible à trouver pour moins de 100 €, mais elle manque ici.

On ne pense pas que ce soient des composants internes améliorés qui absorbent plus d’énergie. Huawei est passé à Bluetooth 5.3, mais l’ensemble des fonctionnalités n’a pas beaucoup changé par rapport à la génération précédente. La double connectivité est agréable à avoir, mais des éléments tels que le couplage contextuel restent exclusifs aux smartphones Huawei.

Être capable de régler le volume sur les écouteurs avec des balayages de haut en bas est un ajout intéressant, au-delà de la lecture/pause typique, de la bascule ANC et des sauts de piste généralement attribués aux gestes de pression. Il existe une personnalisation limitée via l’application Huawei AI Life, qui est toujours bannie du Google Play Store et nécessite un téléchargement séparé à partir du site Web de Huawei ou de sa boutique AppGallery. C’était un peu problématique auparavant, mais les nouvelles restrictions Android rendent les installations tierces encore plus difficiles.

Cela en vaut la peine, avec un test d’ajustement de l’oreille, un réglage de la force ANC, une double connectivité et une détection intra-auriculaire, tous disponibles pour l’ajustement.

Qualité sonore et suppression du bruit : si silencieux

Huawei a très bien géré l’ANC dans le passé, et les Freebuds 6i ne déçoivent pas non plus. Deux micros dans chaque oreille font un excellent travail pour atténuer les bruits extérieurs, avec une sauce secrète algorithmique qui gère très bien le vent. Les transports en commun étaient beaucoup plus silencieux que ce à quoi je suis habitué lorsque j’écoutais des podcasts de créations orales, et les bruits soudains et forts n’ont pas non plus particulièrement fait trébucher le système. Le mode dynamique réagit bien aux changements de volume en arrière-plan, ou vous pouvez le forcer au maximum dans l’application. Je ne dis pas qu’ils vont donner des nuits blanches à Sony ou à Bose, mais ils dépassent vraiment leur poids à ce niveau de prix.

On ne peut pas en dire autant de la qualité audio, même si vous pourriez toujours être impressionné par les Freebuds 6i en fonction de votre point de comparaison. Nous les mettrions à égalité avec d’autres écouteurs intra-auriculaires sans fil à petit budget. La clarté et la précision haut de gamme sont ce qui pêche ; les charlestons du Poveglia de Degs manquaient du claquement et de la netteté auxquels on s’attendait. La scène sonore est également assez étroite.

Les nouveaux haut-parleurs dynamiques de 11 mm ont une plage de fréquences plus large de 14 Hz à 40 kHz que l’ancien Freebuds 5i (qui descendait jusqu’à 20 Hz), ce qui signifie plus de réponse dans les basses – mais n’allez pas penser qu’il s’agit uniquement du punch bas de gamme. Les basses ne couvrent pas tout, laissant les fréquences moyennes et élevées prendre leur place dans le mix. Si vous voulez plus de bruit, l’égaliseur intégré à l’application peut l’ajouter, au détriment de la clarté globale. Le volume ne manque pas, du moins.

Verdict des Huawei Freebuds 6i

La suppression du bruit est là où brillent les Huawei Freebuds 6i. Ils sont meilleurs pour désactiver les distractions extérieures que de nombreux écouteurs à moins de 100 €, et peuvent également en donner pour leur argent à des paires plus chères. La qualité sonore est plutôt intermédiaire, mais ce n’est pas un problème compte tenu de leur nature budgétaire.

Cependant, l’autonomie de la batterie a un peu augmenté au cours de l’année depuis les Freebuds 5i, et cette dernière paire de Huawei se sent un peu laissée pour compte. Certains concurrents parviennent désormais également à inclure la recharge sans fil, et aucun n’est obligé de franchir les mêmes obstacles logiciels que les produits Huawei, même mineurs.

Si vous souhaitez un voyage transatlantique sans bruit ou une configuration sans tracas, je vous suggère de chercher ailleurs. Mais pour atténuer les déplacements plus courts, ceux-ci valent toujours le détour.