Tissot PRX UFO Robot Goldorak, comment résister à cette montre ?

Tissot et Goldorak s’unissent, le temps d’une rencontre fantastique qui marie horlogerie moderne, design caractéristique des années 1970 et culture manga : la Tissot PRX UFO Robot Goldorak.

Cette collaboration ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de Tissot, entre artisanat suisse, design caractéristique des années 1970 et culture pop. À l’occasion du lancement de la nouvelle série Goldorak U, cette édition spéciale entraîne fans historiques et nouveaux adeptes pour un voyage dans le temps, à la découverte de cet univers fantastique.

Cette édition spéciale revisite le design vintage de la PRX avec des détails emblématiques de la célèbre série animée. Tous deux sont lancés dans les années 1970, le manga se fait connaître en Europe dès 1978, année du premier lancement de la Seastar, modèle original de la PRX. Sur le cadran bleu, inspiré du bleu de Goldorak, le buste du robot de l’espace s’illumine avec un Super-LumiNova, complété d’une aiguille des secondes qui évoque l’astérohache et d’un rotor gravé. De quoi faire le plein de nostalgie ! Le haut du réhaut est gravé de l’inscription « UFOロボ グレンダイザー » qui rappelle le titre original de la série et souligne l’authenticité de cette collaboration entre la marque suisse et le manga japonais.

L’écrin de la montre (proposée à 895 €) bénéficie lui aussi d’un design unique inspiré du Spazer, le légendaire vaisseau spatial de Goldorak. La pochette reprend quant à elle les dessins originaux de Go Nagai. Go Nagai déclare : « Goldorak – Le Robot de l’espace et la Tissot PRX ont tous deux vu le jour dans les années 1970. Ils viennent de deux mondes différents, mais cette collaboration a un sens tout particulier. » Il ajoute : « En mêlant le combat de Goldorak pour un avenir meilleur et le parcours de la PRX pour marquer les étapes d’une vie, nous avons créé une montre qui célèbre cet héritage et ce patrimoine ».