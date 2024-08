Le  “Nightcall”  de Kavinski bat des records sur Shazam

Le record de la minute la plus shazamée de l’histoire, déjà établi pendant la cérémonie d’ouverture des JO, de nouveau battu pendant la cérémonie de clôture lors de “Nightcall”

”Nightcall” de Kavinski devient le morceau le plus Shazamé de l’histoire en une journée. Les compteurs se sont également emballés pour Phoenix. Dimanche soir, le record de la minute la plus shazamée de l’histoire a de nouveau été battu. A 20h50, heure de Paris le 11 août, un nombre record de personnes ont utilisé l’application pour découvrir une chanson, battant ainsi le record établi lors de la cérémonie d’ouverture.

La chanson découverte pendant cette minute était “Nightcall” by Kavinsky. Les pays qui ont le plus shazamé Kavinsky dimanche sont la France, les Etats-Unis, le Mexique “Nightcall” a aussi battu le record du morceau le plus shazamé en une journée dans l’histoire de Shazam, suivi de “Lisztomania” et “If I Ever Feel Better” de Phoenix. Ce nouveau top 3 dépasse “Supernature” de Cerrone, qui avait battu le record du nombre de shazams en une journée durant la cérémonie d‘ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet.