Toy Story 5, La Reine des neiges 3… Disney dévoile ses prochains films

Des apparitions surprises de stars, des annonces inédites de films et de séries, et des performances musicales spectaculaires ont enchanté les fans Disney venus des quatre coins du globe. Pour Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company, « notre lien avec les fans, forgé depuis un siècle à travers nos histoires, est aujourd’hui plus solide que jamais, grâce à la puissance créative unique de nos studios, à l’attractivité internationale de nos marques et franchises et à la façon innovante dont nous donnons vie à nos histoires dans nos parcs à thèmes et avec nos expériences immersives. »

A travers VAIANA 2, les studios d’animation Walt Disney convient les spectateurs de tous âges à un voyage inédit dans les îles du Pacifique en compagnie de Vaiana – l’aventurière au long cours prête à relever tous les défis – du mythique demi-dieu Maui – à la puissance et à la force remarquables – mais aussi d’un improbable nouvel équipage de marins. Après avoir reçu une invitation inattendue de ses ancêtres, la jeune femme entreprend un périple qui la conduira jusqu’aux eaux dangereuses situées aux confins des mers des îles du Pacifique. Elle y vivra des péripéties comme jamais vécues auparavant. Les fans ont pu entendre en avant-première « We’re Back », une toute nouvelle chanson écrite par les compositrices récompensées aux Grammy Awards Abigail Barlow et Emily Bear. Dwayne Johnson, qui incarne l’inimitable demi-dieu Maui dans la version originale, est également monté sur scène pour saluer les fans et dévoiler une bande-annonce et une affiche inédites.

Ecrit et réalisé par Jared Bush, ZOOTOPIA 2 sera découvrir en novembre 2025 au cinéma. Les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent y suivre la piste sinueuse d’un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sens dessus dessous. Pour résoudre l’affaire, Judy et Nick doivent se rendre sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville. Cette mission va mettre à l’épreuve leur relation personnelle et professionnelle comme jamais auparavant.



Jennifer Lee, Directrice créative des studios d’animation Walt Disney qui a écrit et réalisé LA REINE DES NEIGES I & II, récompensé aux Oscars en 2013, a partagé un bref aperçu de LA REINE DES NEIGES III avec les chanceux de la D23.

Il y a presque 30 ans que les spectateurs ont fait la connaissance de Buzz et Woody de TOY STORY. Que d’aventures les deux personnages ont vécu depuis ! Le vétéran de chez Pixar Andrew Stanton, qui a travaillé sur tous les films « Toy Story » et qui est aux commandes de ce nouveau volet, a dévoilé quelques informations sur l’histoire. Cette fois, les jouets rencontrent la technologie ! Les choses se compliquent pour Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande lorsqu’ils doivent faire face à cette nouvelle menace qui risque de les mettre au chômage.



Enfin, la famille des Indestructibles est de retour. Pete Docter, directeur artistique de Pixar, a fait une dernière annonce avant de dire au revoir aux fans lors de la D23. La famille de super-héros préférée du public revient sur grand écran ! THE INCREDIBLES 3 est officiellement en cours de production chez Pixar Animation Studios, avec le réalisateur oscarisé Brad Bird aux manettes.