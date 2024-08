On a testé… Le Samsung Galaxy Z Flip6

Depuis longtemps, les smartphones pliant de Samsung sont les meilleurs. Le Galaxy Z Flip6 réduit tellement l’écart avec le Galaxy S24 que vous aurez besoin d’un microscope pour le mesurer. Il embarque des chipsets Qualcomm phares, peu importe où vous vivez dans le monde, il présente donc un net avantage en termes de puissance par rapport aux Galaxy S24 conformes aux spécifications européennes et à leurs processeurs Exynos locaux. Une batterie considérablement plus robuste met les deux à égalité en termes de capacité, et les deux téléphones disposent désormais du même appareil photo principal de 50 MP à stabilisation optique. L’équipe de conception de Samsung n’a pas non plus dormi au volant. Les seuls éléments qui séparent les deux sont un téléobjectif dédié – et le prix. Ce nouveau Samsung élégant fait-il assez pour impressionner ?

Design et finition : voir double

Après avoir banni l’espace de charnière disgracieux et élargi l’écran de couverture l’année dernière, Samsung a décidé que de plus petits ajustements étaient à l’ordre du jour pour 2024. La forme générale et l’écran de couverture asymétrique sont repris du modèle de l’année dernière, mais le Galaxy Z Flip6 abandonne le cadre en métal poli arrondi pour les côtés plats et une finition mate qui élimine bien mieux les empreintes digitales. On l’a également trouvé plus facile à saisir, à la fois déplié et fermé. La menthe, le bleu et le jaune sont les teintes les plus distinctives de cette année, tandis que Silver Shadow est l’option la plus subtile. Ils donnent tous une impression convaincante de reprendre le titane du Galaxy S24 Ultra, bien qu’il s’agisse en réalité d’un mélange d’aluminium et de Gorilla Glass Victus 2.

La charnière a été renforcée pour mieux résister aux chutes et aux chocs, et le cadre ne devrait pas subir d’éraflures ou de rayures aussi facilement que le Flip5 sortant. Nous n’avonss détecté aucune imperfection tout au long de l’utilisation du téléphone et ne l’avons jamais mis dans un étui. C’est tout simplement une sensation dans la main plus agréable que son prédécesseur, avant même de l’ouvrir pour la première fois.

Le téléphone est classé IP48 contre la poussière et l’eau ; il s’agit d’une amélioration par rapport à l’indice IPX8 de l’année dernière, ce qui signifie que la charnière est mieux à même de garder la saleté et les détritus à l’extérieur. Cela augure bien pour une propriété à long terme.

Un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté a beaucoup de sens dans un modèle pliable ; il est toujours accessible, quel que soit l’écran que vous utilisez. Le capteur Flip 6 est à égalité avec le modèle de l’année dernière ; ni les plus rapides ni les plus précis que j’ai essayés, mais ils font le travail le plus souvent.

Écran & son : des visages familiers

Les deux écrans AMOLED du Z Flip6 sont effectivement inchangés par rapport à l’année dernière. Cela signifie qu’un écran de couverture de 3,4 pouces occupe la majorité de la moitié supérieure du téléphone, avec un coin cranté distinctif pour laisser de la place aux objectifs extérieurs de l’appareil photo et un écran principal de 6,7 pouces en dessous.

En fait, nous avons été un peu surpris que Samsung n’ait pas amélioré l’écran de couverture, à la lumière de l’écran extérieur 4 pouces plus accrocheur de Motorola. C’était peut-être pour que tous les widgets n’aient pas besoin d’être repensés pour remplir un panneau de forme ou de taille différente. Quoi qu’il en soit, ce n’est plus aussi intéressant qu’avant. Il s’agit bien sûr toujours d’un OLED, avec des couleurs vives et un contraste épique. Mais vous pouvez dire qu’il ne s’agit que d’un panneau à 60 Hz, car le glissement entre les widgets n’est pas aussi fluide que l’écran intérieur.

Nous n’avons rien à redire sur les couleurs, qui sont tout aussi percutantes que celles du reste des téléphones Samsung équipés d’OLED, ni sur la réponse tactile vive. La luminosité devient suffisamment élevée pour voir assez clairement à l’extérieur, même si elle ne brille pas aussi fort que l’écran intérieur.

Tout ce que l’on a dit sur l’écran principal du Z Flip l’année dernière reste vrai ici. L’AMOLED flexible 2640 × 1080 offre un taux de rafraîchissement adaptatif fluide de 120 Hz ; les angles de vision sont superbes ; et les couleurs ont beaucoup de punch. Il résiste bien à l’extérieur sous un fort soleil, avec une luminosité réelle légèrement supérieure à celle du Razr 50 Ultra. La norme Ultra HDR de Google entre en vigueur lors de la visualisation de photos dans des applications compatibles, affichant des reflets lumineux côte à côte avec des ombres profondes.

Le pli de l’écran est pratiquement invisible lorsqu’il est tenu de face, mais plus visible sur les côtés que certains pliables concurrents. Comme chez la plupart des concurrents, le protecteur d’écran en plastique pré-appliqué est super réfléchissant, ce qui peut signifier que vous devez augmenter la luminosité plus haut que sur un combiné moins réfléchissant pour voir les choses clairement.

Les haut-parleurs du téléphone sont assez puissants avec un niveau de clarté décent. Il y a même un peu plus de basses que sur le Flip5 sortant. C’est très bien pour le streaming YouTube et la lecture de podcasts, même si le Razr 50 Ultra l’a léché pour le volume.

Caméras : enfin à égalité

Avec moins d’espace pour accueillir un matériel photo complexe, les téléphones à clapet sont généralement désavantagés par rapport à leurs homologues non pliables. Le Z Flip6 corrige ce problème avec un objectif 50 MP emprunté au Galaxy S24. Alors que les modèles précédents ont changé leurs capteurs une ou deux fois, c’est la première fois qu’un Z Flip augmente le nombre de pixels – et le premier sur trois générations à correspondre au Galaxy principal.

Ce n’est pas le plus grand capteur du marché, mais le traitement d’image de Samsung parvient à maintenir le Z Flip6 étroitement en phase avec le courant dominant non pliable. J’ai obtenu des photos nettes et détaillées à la lumière du jour et dans des scènes d’intérieur bien éclairées, les photos en basse lumière utilisant le mode Nuit automatisé n’étant pas trop loin derrière. Chaque photo montrait les couleurs percutantes habituelles de Samsung et une grande plage dynamique.

Il est important de noter qu’il existe ici un niveau de cohérence que vous n’obtiendrez pas avec le Motorola Razr 50 Ultra. Si vous ne jouez jamais avec le mode Pro, le Samsung sera le meilleur choix.

Il n’y a pas de téléobjectif dédié, mais le zoom 2x est pratiquement sans perte dans les scènes lumineuses. On trouve une quantité décente de détails fins exposés une fois le soleil couché. Les sujets en mouvement restent difficiles, quels que soient le mode de l’appareil photo ou les conditions d’éclairage, les photos panoramiques de voitures s’avérant presque impossibles à conserver nettes.

Samsung a conclu un accord avec Instagram afin que le mode faible luminosité du téléphone soit activé lors du tournage de publications Stories dans l’application Instagram, ainsi que dans l’application appareil photo native. Cela sera certainement utile pour tous les accros sociaux.

Samsung est resté fidèle à un deuxième capteur ultra-large de 12 MP, tandis que son principal rival, Motorola, a opté pour un zoom portrait 2x. Cela signifie que le Galaxy est le meilleur pour intégrer davantage de scène dans chaque prise de vue, même si les détails et la définition ne peuvent pas correspondre à la caméra principale. La couleur et l’exposition sont cependant largement à égalité, ce qui est formidable à voir. Personnellement, nous ne l’avons pas beaucoup utilisé, et nous lui aurions ajouté la mise au point automatique pour lui permettre de servir de gros plan ; dans l’état actuel des choses, les clichés macro sont largement hors de propos.

Le trou de la caméra 10 MP percé à travers l’écran intérieur reste une inclusion bienvenue pour les appels vidéo. L’écran de couverture constitue un viseur si utile que vous voudrez l’utiliser pour des selfies. On aime aussi la façon dont le fait de tenir le téléphone sur le côté comme un caméscope place les commandes de zoom fluides au bout de vos doigts lors de l’enregistrement vidéo. Les séquences 4K60 sont merveilleusement nettes et une pression longue sur les clips pendant la lecture génère des images supplémentaires à la volée pour un ralenti convaincant.

Expérience logicielle : entre widgets et applications

La dernière version de l’interface OneUI de Samsung apporte toutes les fonctionnalités d’IA introduites plus tôt en 2024 sur le Galaxy S24. Samsung en a également ajouté quelques autres, notamment ceux qui profitent du facteur de forme du Z Flip6.

Les réponses suggérées, qui lisent les derniers messages envoyés à un contact particulier et créent des réponses qui correspondent mieux à votre ton de voix, sont désormais disponibles à partir de l’écran de couverture. La fonction Interprète de l’outil de traduction dispose également d’un mode de conversation qui utilise les deux écrans à la fois pour que votre conversation reste un peu plus naturelle, même avec une barrière linguistique.

D’autres ajouts spécifiques à la couverture incluent des fonds d’écran interactifs qui changent en fonction de l’heure et de la météo actuelle, ainsi qu’une poignée de widgets supplémentaires pour réduire le nombre de fois que vous ouvrez le téléphone. Cependant, ouvrir n’importe quelle application que vous aimez sur l’écran de couverture reste compliqué. Une option Labs met à portée de main quelques applications approuvées par Samsung, notamment Google Maps et YouTube, mais d’autres sont masquées jusqu’à ce que vous installiez l’application d’outils électriques Good Lock. Google Gemini ne peut pas non plus faire grand-chose à partir de l’écran extérieur, vous obligeant à ouvrir le téléphone pour répondre aux commandes vocales de manière très détaillée. Cela place le téléphone un grand pas en avant par rapport au Motorola Razr 50 Ultra en termes de convivialité, à mon avis.

À l’intérieur, vous bénéficiez de la vaste gamme habituelle d’applications, de fonctionnalités et d’options de personnalisation OneUI de Samsung. Il y en a de quoi occuper les bricoleurs pendant des jours. Point fort : l’édition d’images basée sur Galaxy AI dans l’application Galerie ; c’est le plus astucieux que j’ai utilisé sur un téléphone. Vous pouvez agrandir de manière générative des clichés bien recadrés, créer des accessoires et des accessoires d’apparence réelle avec de simples croquis et transformer les visages en avatars de dessins animés amusants de style Pixar dans le studio de portrait IA.

Samsung promet également sept années complètes de support logiciel, soit le double de ce que vous obtiendrez de n’importe quel concurrent à clapet. La société déploie également rapidement de nouvelles versions d’Android, ce pour quoi Motorola a toujours été mauvais. Si vous conservez vos téléphones sur le long terme, c’est certainement un élément à considérer.

Performances et autonomie : plutôt pas mal

Le Galaxy Z Flip6 poursuit la tendance de Samsung consistant à équiper ses pliables du dernier processeur Snapdragon, avec un dernier réglage de Qualcomm pour leur donner un avantage sur ses rivaux. Le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy est à peu près aussi rapide que possible dans le monde du flip à l’heure actuelle et est associé à 12 Go de RAM – une augmentation bienvenue par rapport aux 8 Go vus sur le modèle de l’année dernière. Les options de stockage restent les mêmes, avec 256 Go ou 512 Go proposés.

Bien que le facteur de forme plus petit signifie que la puissance brute n’est pas à la hauteur du S24 Ultra, ni même des produits phares rivaux dotés de silicium Snapdragon disponible dans le commerce, il a tout de même produit des performances presque parfaites. Le multitâche en vue partagée s’est déroulé sans effort, tout s’est ouvert instantanément et il n’y a eu aucun bégaiement ou ralentissement à l’écran. Les scores de référence sont considérablement plus élevés que ceux du Razr 50 Ultra, qui utilise une puce qui n’est pas aussi haut de gamme, et il échange des coups avec le Galaxy S24 alimenté par Snapdragon. Il supporte assez bien les charges de travail plus exigeantes, grâce au premier refroidisseur à chambre à vapeur installé sur un téléphone Z Flip.

Cela inclut les plus beaux jeux 3D. Zenless Zone Zero peut être un générateur de chaleur sérieux, mais nous avons pu jouer une heure avec des détails élevés sans que le téléphone ne devienne trop chaud et sans que la fréquence d’images ne descende en dessous de 50 à 60 images par seconde.

Nous ne sommes pas pas surpris que les vitesses de chargement ne se soient pas améliorées cette année – tout gain dans ce domaine apparaîtra sûrement en premier sur la série Galaxy S – mais Samsung commence à être sérieusement en retard ici. L’Oppo Find N2 Flip gérait des vitesses deux fois supérieures à celles du Z Flip 6 il y a deux ans, et son nouveau rival proche, le Motorola Razr 50 Ultra, atteint une puissance encore plus fine de 45 W.

Le Galaxy Z Flip 6 a au moins vu la capacité de sa batterie s’améliorer, avec deux cellules totalisant désormais 4 000 mAh. Cela place ce téléphone à clapet à égalité avec le Galaxy S24, beaucoup plus grand public, et son téléphone à clapet rival le plus proche, le Motorola Razr 50 Ultra. Selon la façon dont vous utilisez le téléphone, vous serez soit déçu, soit étonné. Ouvrez le téléphone pour chaque petite chose et vous aurez besoin d’une recharge avant de vous coucher, en particulier avec tout jeu ou enregistrement vidéo 4K dans le mix. Mais utilisez l’écran de couverture pour lire les messages et vérifier les notifications, et deux jours d’utilisation ne sont pas hors de question.

Verdict Samsung Galaxy Z Flip6

Le petit pliant de Samsung qui pourrait enfin disposer du matériel de caméra et de la capacité de la batterie pour correspondre plus étroitement au Galaxy S24 grand public de la société. Cette mise à niveau suit le rythme des performances et ajoute des modifications logicielles utiles qui exploitent pleinement le facteur de forme. Certains ajouts d’IA sont également véritablement utiles.

Pour autant, tout n’est pas parfait : nous ne sommes toujours pas d’accord avec la limitation de l’écran de couverture aux widgets plutôt qu’aux applications complètes. C’est quelque chose que Motorola a réussi avec le Razr 50 Ultra – qui compense son processeur de niveau intermédiaire avec une autonomie de batterie encore meilleure et une configuration de caméra plus conviviale pour le zoom. Sans parler d’un prix inférieur. Pour ceux qui appartiennent fermement au fan club Samsung, le Flip6 a surpassé son prédécesseur à tous égards. Si vous n’aviez pas beaucoup réfléchi aux pliables auparavant, ce sera le téléphone qui vous fera changer d’avis.