Omega est le vrai vainqueur des Jeux Olympiques de Paris 2024

Bien sûr, les athlètes sont les véritables héros des Jeux Olympiques, remportant l’or, l’argent et le bronze dans des épreuves qui nous laissent bouche bée, simples mortels. Mais s’ils distribuaient des médailles pour les activations de marque, Omega serait sur la première place du podium.

En tant que Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, Omega ne se contente pas de garder le temps ; nous avons également vu la marque horlogère célébrer le moment en lançant une gamme de montres extraordinaires aux poignets des athlètes et des ambassadeurs de la marque.

Alors que les plus grands athlètes du monde s’affrontaient dans 32 sports, la présence d’Omega se fait sentir à chaque instant en tant que chronométreur officiel : il y avait des bannières et des logos partout. C’est la 31e fois depuis 1932 qu’Omega assume le rôle de chronométreur officiel des Jeux olympiques. Ce qui suppose 350 tonnes d’équipement et une équipe de 550 chronométreurs pour garantir que chaque instant d’action est mesuré avec précision (C’est en fait une société du Swatch Group appelée Swiss Timing qui chronomètre les Jeux olympiques).

Mais avant même que les jeux ne commencent, Omega préparait déjà le terrain pour une performance digne de l’or. La marque a dévoilé plusieurs modèles en édition limitée pour honorer les Jeux olympiques de Paris, dont l’Omega Paris 2024 Bronze Gold Edition (photo ci-dessus). Cette montre, inspirée d’une montre-bracelet Omega vintage de 1939, est un hommage aux médailles olympiques elles-mêmes, mélangeant les matériaux emblématiques du bronze, de l’or et de l’argent dans un design époustouflant Le boîtier de 39 mm, fabriqué en or bronze exclusif d’Omega, présente un cadran rayonnant en argent Ag 925 et des aiguilles en or Sedna 18 carats avec un revêtement PVD Bronze Gold. Omega a également lancé la nouvelle Speedmaster Chronoscope, une nouvelle série de montres de 43 mm, chacune présentée dans les coloris or, noir et blanc des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Mais les victoires d’Omega ne s’arrêtent pas là. Les ambassadeurs de la marque brillaient également à Paris. Le même modèle a été aperçu au poignet de l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh portait l’Omega Seamaster Aqua Terra 150M Ultra Light lors du saut en longueur, tandis que le Suédois Armand Duplantis portait une nouvelle Aqua Terra jaune et bleue lorsqu’il a établi un nouveau record du monde au saut à la perche. Noah Lyles, un autre ambassadeur d’Omega, a remporté la victoire lors de la finale olympique du 100 m au Stade France en portant l’Omega Speedmaster Apollo 8 « Dark Side of the Moon ».

Comme si cela ne suffisait pas, Daniel Craig a profité d’un peu de l’excitation olympique en assistant aux épreuves de saut d’obstacles au Château historique de Versailles et aux compétitions de skateboard à La Concorde. Les amateurs de montres ont rapidement remarqué une toute nouvelle Omega Seamaster inédite au poignet de Craig lors de sa visite. Bien que les détails de la montre seront révélés plus tard cette année, les premières images offrent un aperçu alléchant de ce qui va arriver : une Seamaster sans date avec un cadran noir, rappelant sa Seamaster No Time To Die (et peut-être en acier plutôt qu’en titane ?)

Bien entendu, Omega n’est pas la seule marque horlogère à avoir fait son apparition aux Jeux olympiques. Richard Mille, Panerai et d’autres ont été présentes. Mais s’il y a un podium pour les activations horlogères, Omega remportera sans aucun doute l’or.

Soyons honnêtes, qui ne voudrait pas mettre la main sur un Aqua Terra 150M Ultra Light maintenant ?