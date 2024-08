DiO lance deux nouveaux vidéophones WiFi longue portée

Restez connecté à tout instant avec votre maison, avec les nouveaux vidéophones WiFi DiO.

DiO, marque leader sur le marché de la domotique appartenant au groupe français VEOM Group, lance une nouvelle génération de vidéophones WiFi, les DIOVDP-B03 et DIOVDP-IP02 pour surveiller et répondre aux visiteurs, via l’écran HD haute résolution que vous soyez chez vous, ou à l’extérieur, via l’application DiO One sur smartphone. Performants et abordables, ces deux vidéophones sont faciles à installer soi-même, sans travaux particuliers, et ce plus particulièrement pour le DIOVDP-B03, qui n’a nul besoin d’électricité car équipé d’un panneau solaire.

DIOVDP-B03, un vidéophone autonome : connecté, sans-fil, WiFI Halow longue portée, et qui fonctionne sans électricité grâce à son panneau solaire ! Pour une installation facile sans fil sans travaux grâce à son panneau solaire. Que ce soit dans le cadre d’une installation, ou d’une rénovation, entièrement sans-fil entre l’intérieur et l’extérieur de l’habitation, ce nouveau vidéophone DiO est très facile à installer et évite le recours à

tout câblage électrique complexe. Il est autonome au quotidien grâce à son unité extérieure équipée d’un panneau solaire qui offre une solution écologique en évitant le recours à l’électricité.

Le DIOVDP-B03 fonctionne par tout temps avec sa casquette anti-pluie et sa

certification IP55 qui lui permettent de rester opérationnel même sous des

conditions météorologiques défavorables.





Le vidéophone DIOVDP-B03 est le dispositif idéal pour surveiller et accueillir les visiteurs qui se présentent à la porte, que l’on soit chez soi ou à l’autre bout du monde ; En effet, grâce au wifi, que l’on soit chez soi ou pas, il est possible de communiquer à tout instant avec les visiteurs qui se trouvent à l’extérieur.

Le DIOVDP-B03 prévient l’utilisateur à tout moment des visiteurs qui se présentent et sonnent à l’entrée via la caméra HD et l’application DiO One, qui permettent de les voir et de communiquer avec eux via le smartphone ou la tablette. Si c’est un livreur, DIOVDP-B03 permet de communiquer directement avec lui et de lui ouvrir le portillon ou la gâche électrique à distance ; si c’est un visiteur inattendu, il permet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du domicile (par ex : fermer tous ses volets grâce aux modules ou interrupteurs de volets connectés DiO- sur Diohome.com)

Pour les invités réguliers ou les propriétaires qui louent leur résidence, il est également possible d’utiliser des badges RFID fournis avec le produit (2 pour portillons, 2 pour portails) pour un accès rapide et sécurisé. Enfin, l’ouverture de portail et de gâche à distance, se font depuis l’écran intérieur ou depuis l’application, permettant, ce qui peut être très utile, d’ouvrir à distance son portail ou portillon même lorsqu’on ne se trouve pas chez soi

La console intérieure du DIOVDP-B03 se présente sous la forme d’un écran plat 7 pouces au design épuré, entouré d’un cadre noir brillant, qui s’intègre facilement avec tout type d’intérieur. Elle est dotée d’un écran tactile, HD, couleur 1080p, pour profiter

d’une image qualitative.

Enfin grâce à a son écran amovible (sur batterie) et son support, on peut l’emporter avec soi dans toute la maison, que ce soit dans la chambre, la cuisine, ou encore la terrasse, pratique quand on attend des invités.





L’unité extérieure, discrète, avec sa caméra haute résolution et son angle de vision de 105°, permet de surveiller de jour comme de nuit avec vision nocturne (10 mètres). L’ensemble des passages devant la porte du domicile sont enregistrés et/ou visualisés en direct par l’utilisateur. Le visiophone DIOVDP- B03 peut enregistrer et stocker sur une carte micro-SD (non fournie), pouvant aller jusqu’à 128 GB, photos et vidéos des visiteurs sonnant chez vous. Pour une surveillance accrue, il sera possible d’associer au DIOVDP-B03, jusqu’à 4 caméras DiO supplémentaires et 2 écrans) et de contrôler l’ensemble de l’écosystème depuis l’application DiO One.