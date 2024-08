Une nouvelle 991V2 inédite en Europe en exclu chez Starcow !

New Balance dévoile une version exclusive de la 991v2 Made in UK, conçue spécifiquement pour l’Europe. Elle fait partie d’un pack global, où chaque région du monde se voit attribuer un coloris unique.

La 991V2 est une des paires phares de la collection Made in UK de New Balance, la gamme premium de la marque conçue et fabriquée dans son usine anglaise de Flimby. Avec ce lancement, NB décline et réinterprète la création britannique dans diverses communautés à travers cinq paires aux styles affirmés et aux diverses inspirations culturelles.

Ce pack de cinq coloris distincts est limité à l’Amérique du Nord, au Japon, à la région Asie-Pacifique, à l’Europe et à la Chine, et n’est disponible en édition limitée que chez cinq détaillants sélectionnés dans le monde. Chaque région dispose d’un coloris propre une version jaune pour l’Asie-Pacifique, une version rouge pour la Chine, une version bleue pour les États-Unis, une version rose pour le Japon, et enfin une version verte pour l’Europe.

Les différents coloris rendent hommage aux codes des blogs et shops ainsi que leurs communautés qui ont joué un rôle clé dans le développement de la culture sneakers. Ces versions uniques reprennent l’ADN de la 991v2 originale, actualisée avec des coloris vifs en daim, un mesh gaufré et des logos réfléchissants en forme de «N». Chaque tige colorée repose sur une semelle bicolore grise avec des coussinets ton sur ton ABZORB SBS. L’étiquette de la languette de la 991v2 affiche fièrement «Made in England» pour rappeler les origines de fabrication de la silhouette dans l’usine New Balance de Flimby.

La New Balance 991v1, introduite en 2001 est un gage de la qualité de la marque depuis 23 ans. Poursuivant cette tradition d’excellence fabriquée au Royaume-Uni, la 991v2 est construite selon les standards du design moderne de course de la 991 originale. Son profil élégant est rehaussé par du daim classique, des détails synthétiques et du mesh, combinant esthétique et performance.



En France, la NB 991v2 Made in UK est proposée dans un joli colorway vert pomme et est uniquement disponible chez Starcow (Paris). Pour Paris, la campagne a été réalisée par Jeano Edwards, photographe de renom, et met en lumière les membres de la Starcow Family dans leur quotidien.

Le pack New Balance 991v2 Made in UK est disponible dans cinq boutiques propres à chaque région les deux boutiques Starcow Paris (1er arrondissement) pour l’Europe dès le 10 août, atmos au Japon le 14 août, Social Status aux États-Unis le 17 août, NB Grey en Chine continentale le 21 août, et Up There et Casestudy dans la région APAC le 28 août.