Offrez-vous le bomber ultra cool de l’équipe de France Olympique

Partie intégrante de la gamme Village, le bomber est sans aucun doute LA pièce collector de la collection Equipe de France Olympique et Paralympique. Unisexe et intemporel, il a été porté lors de la cérémonie de clôture par les athlètes français, au coeur du Stade de France le 11 août au soir. Ce bomber est désormais disponible en boutique et sur le eshop du Coq Sportif.

Tendance et élégant, ce bomber bicolore bleu/crème au fit loose et à la matière satinée arbore le logo Le Coq Sportif dégradé bleu/blanc/rouge brodé dans le bassin Troyen, en France. Une broderie signature “Equipe de France” authentifie le produit. Le logo officiel de l’Equipe de France Olympique est représenté par un patch bicolore bleu/blanc en bouclette dans le dos, et rend cette pièce unique !

La doublure intérieure en mesh (tissu perforé) rappelle le drapeau Français avec un dégradé bleu, blanc et rouge. On retrouve également des touches tricolores à travers les boutons et les bandes rectilignes au niveau du col, du bas de corps et des bas de manches.

Tenue de présentation officielle portée par les athlètes, pour leurs moments décontractés dans le Village Olympique, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.