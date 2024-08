TAG Heuer ressuscite l’emblématique Abercrombie & Fitch Seafarer

TAG Heuer s’est de nouveau associé à Hodinkee pour leur troisième montre collaborative en édition limitée : la TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer × Hodinkee.

Cette dernière création fait revivre l’emblématique et très recherché Abercrombie & Fitch Seafarer, un modèle que Heuer a conçu pour le géant des articles de sport des années 1950 aux années 1970.

L’Abercrombie & Fitch Seafarer occupe depuis longtemps une place particulière dans mon cœur en tant que montre du Graal. Son mélange de fonctionnalité, d’histoire et de charme vintage en fait une montre qui se démarque vraiment.

Conservant la palette de couleurs et le design de la lunette du modèle de 1968, cette montre est une lettre d’amour à l’époque du milieu du siècle, où les montres étaient construites pour des activités spécifiques, qu’il s’agisse de braver les mers ou de profiter du soleil.

Bien sûr, ce nouveau modèle est doté d’une touche moderne, logé dans un boîtier Carrera « Glassbox » robuste de 42 mm avec le calibre chronographe indicateur de marée TH20-13 interne.

Le verre saphir bombé de la montre imite le profil du plexiglas vintage tout en offrant une durabilité et une clarté supérieures. C’est un design qui a suscité l’admiration et l’admiration des passionnés ces dernières années, que ce soit sous la forme du Skipper ou de divers modèles Porsche.

Le cadran opalin noir, fidèle à l’original, est ponctué d’accents ciel et bleu royal sur les sous-cadrans Regatta et Tide, préservant l’héritage nautique de la montre.

Et en clin d’œil à son ancêtre sans lunette, le design intègre intelligemment la lunette dans le rehaut, fini dans une opaline noire assortie.

Le logo Seafarer a été subtilement déplacé vers le sous-registre à 6 heures, rendu dans une police qui fait écho aux caractères gras et en blocs de l’original, tandis que les logos modernes TAG Heuer et Carrera figurent désormais à 12 heures.

Dans un geste que les puristes apprécieront, le guichet de date habituel a été omis, restant fidèle aux modèles patrimoniaux.

Cette montre est équipée d’un bracelet en caoutchouc texturé noir, ce qui rend aussi prête pour l’océan que pour la ville.

Marquant l’année 1968 où Heuer a présenté pour la première fois la référence 2446C Seafarer, Hodinkee n’a produit que 968 pièces de cette nouvelle TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer × Hodinkee. Seulement 125 d’entre eux seront disponibles dans la boutique Hodinkee, le reste étant distribué via les boutiques TAG Heuer du monde entier.

La montre est au prix de 7 950 $, mais si vous en voulez une, vous devrez être rapide, car elle se vendra certainement rapidement.