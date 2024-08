Le nouveau chargeur Prime d’Anker a gagné une place permanente dans notre sac de voyage

Des stations d’accueil de bureau et des stations de recharge complètent la gamme Anker.

Partir en vacances avec une valise pleine de gadgets impliquait autrefois de devoir emporter un tas de blocs d’alimentation tout aussi encombrants. Même après l’arrivée de l’USB-C, charger toutes vos technologies en même temps pourrait encore être un casse-tête. Le chargeur mural à trois ports 100 W d’Anker est l’adaptateur tout-en-un léger que l’on attendait – et le reste de la gamme Prime 2024 a également rationalisé la recharge de mon bureau à domicile.

Le chargeur mural à trois ports de 100 W mis à jour utilise la chimie de charge au nitrure de gallium (GaN) pour contrôler ses dimensions, ce qui signifie qu’il est beaucoup plus léger et prend beaucoup moins de place dans un sac de voyage que le bloc d’alimentation de 90 W de votre ordinateur portable. Il est également plus petit que le modèle 2023 sortant d’Anker. Les broches pliables sont l’autre point fort ; les versions européennes à 2 broches sont peut-être un peu plus volumineuses que l’édition américaine, mais toutes sont d’une sveltesse satisfaisante étant donné qu’elles ont trois sorties de puissance. Après avoir remplacé notre chargeur d’ordinateur portable et notre adaptateur pour smartphone habituels par l’un d’entre eux, nous avons pu charger plus de gadgets à la fois.

Utilisez l’un des deux ports USB-C et vous obtiendrez la totalité de 100 W, ce qui est suffisant pour charger n’importe quel ordinateur portable moderne sans graphiques de qualité jeu. Branchez un autre gadget USB-C et cette puissance est partagée ; ajoutez-en un troisième en utilisant le seul USB-A et vous obtenez une répartition 65 W/24 W, les deux USB-C se taillant la part du lion.

Les chargeurs GaN ne sont pas bon marché, alors attendez-vous à payer environ 85 € directement auprès d’Anker, mais même après seulement quelques déplacements professionnels, on ne se vois jamais quitter la maison sans.

Le reste de la gamme Prime actualisée est plus adapté aux tâches de bureau, la station d’accueil de chargement Prime 14-en-1 étant le nouveau modèle héros d’Anker. Cette station d’accueil verticale regorge de connexions, notamment un USB 3.2 Gen 2 en amont de 100 W pour les transferts de données vers votre PC.

À l’avant, vous disposez de deux ports USB 3.2 Gen 2 de type C et de deux autres ports USB-C adaptés à une charge de 100 W. Il existe un USB 3.2 Gen 2 type-A, un autre Type-A pour une charge de 12 W et un port 3,5 mm pour l’audio. Un écran numérique pratique affiche ensuite les vitesses de charge, les temps de transfert de données et les avertissements de température, avec un bouton sur le dessus pour parcourir les différents affichages.



À l’arrière, il dispose de trois ports USB 2.0, Ethernet et deux sorties HDMI : branchez un moniteur et il peut gérer le 4K à 60 Hz, ou avec deux écrans, il fera du 4K/30 Hz. C’est bien pour une configuration de bureau, mais cela signifiait que l’on ne pouvait pas l’utiliser avec mon moniteur de jeu 240 Hz. Pourtant, il est suffisamment petit, compte tenu du nombre de connexions et de la puissance de sortie importante. Attendez-vous à ce qu’il vous coûte 250 € directement auprès d’Anker. Nous utilisons également le chargeur de bureau à six ports de 200 W pour alimenter plusieurs smartphones, tablettes et ordinateurs portables à la fois. Cela réduit considérablement le désordre lié aux câbles et signifie que l’on n’a pas à plonger sous le bureau à chaque fois que nous testons un nouveau produit.

Ici, vous disposez de quatre ports USB-C et de deux ports USB-A, avec suffisamment de punch pour charger deux ordinateurs portables à la fois. Il n’y a pas d’écran sophistiqué ni de commandes de répartition d’alimentation à craindre ici, c’est simplement plug and go. L’unité elle-même est bien compacte, mais suffisamment lourde (et avec des pieds en caoutchouc) pour l’empêcher de glisser autour de votre bureau sous le poids de plusieurs gadgets connectés. Il n’y a pas non plus d’alimentation externe encombrante à faire place.

Vous n’avez pas de câbles USB-C conçus pour des puissances aussi élevées ? Pas de soucis, Anker s’occupe également de vous. Vous pouvez obtenir des versions de 3 pieds et 6 pieds, fabriquées à partir de matériaux tressés recyclés, résistants à 300 000 virages et conçues pour supporter 240 W de puissance. L’ensemble de la gamme Anker Prime 2024 est disponible à la commande dès maintenant.