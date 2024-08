Cette vitrine intelligente Expo de Nanoleaf donne une nouvelle maison à vos collections

La vitrine LED intelligente de Nanoleaf est dotée d’un éclairage intelligent et d’une conception modulaire, vous permettant ainsi de construire une vitrine aussi grande que vous le souhaitez.

Tout nerd a des collections. Un Macintosh Classic, un iPhone d’origine et un iMac G4 réutilisé. Pour le moment, tout est entassé chez vous dans une vitrine en verre d’Ikea ? Mais cette vitrine intelligente de Nanoleaf est sur le point de devenir la nouvelle maison de vos collections. Elle est dotée d’un éclairage intelligent intégré et est modulaire, ce qui permet de construire la vitrine à la taille parfaite.

Chaque case est dotée d’un éclairage à couverture complète qui fait briller vos objets de collection bien-aimés. Pas d’ombres, pas de points sombres, juste un éclairage pur et uniforme. Que vous présentiez vos précieuses baskets, figurines ou un assortiment aléatoire de gadgets qui forment en quelque sorte une « collection », le boîtier Expo de Nanoleaf garantit qu’ils sont tous de premier ordre.

Avec l’application Nanoleaf, vous pouvez changer les couleurs ou passer à des scènes de couleurs animées en appuyant simplement sur un bouton. Ou encore le panneau de commande intégré lorsque vos appareils sont hors de portée. Si vous vous sentez particulièrement créatif, vous pouvez créer vos propres palettes de couleurs et mouvements dynamiques.

L’une de nos caractéristiques préférées de cette Expo est qu’elle est modulaire et empilable. Vous pouvez empiler ces modules dans n’importe quelle configuration adaptée à votre espace. Et grâce à la technologie LayoutDetect de Nanoleaf, ils se synchroniseront de manière transparente. Nanoleaf me dit que vous pouvez empiler 300 caisses en une seule création – si vous avez autant de choses.

Le boîtier Expo est doté des fonctionnalités intelligentes Nanoleaf que vous obtenez dans les autres appareils de la marque. Le Rhythm Music Visualiser transforme votre musique en un spectacle de lumière. Si vous êtes plutôt un aficionado du temps passé devant un écran, le Desktop Screen Mirror étend les couleurs et les visuels de votre téléviseur à votre vitrine. Et n’oublions pas les scènes magiques AI : saisissez n’importe quel mot et l’application génère des scènes d’éclairage personnalisées adaptées.

La boite d’exposition LED connectée Nanoleaf x FANTAI Expo est disponible sur shop.nanoleaf

Le kit de démarrage (4PK) est vendu au prix de 299,99 € et l’extension (1PK) au prix de 99,99 €