Le nouveau TV Streamer de Google est le hub pour la maison intelligente que l’on attendait

Contrôlez votre technologie Matter and Thread depuis votre canapé.

Versez une larme pour Google Chromecast : la célèbre série de clés de streaming a officiellement été retirée – mais vous n’aurez pas à attendre longtemps pour son successeur. Google a levé le rideau sur un tout nouveau décodeur streaming, qui transforme votre téléviseur en un hub pour la maison intelligente ainsi qu’un guichet unique pour le divertissement.

Plutôt que de faire ses débuts en note de bas de page lors du lancement des smartphones de la série Pixel 9, Google a annoncé le Google TV Streamer une semaine plus tôt, aux côtés d’un Nest Learning Thermostat plus intelligent. Il s’agit d’un décodeur au look élégant dans des options de couleurs porcelaine et noisette, qui devrait permettre à vos autres meubles de rester sous les projecteurs.

Pourquoi ne pas faire un autre dongle ? Parce qu’il y a un routeur Thread à l’intérieur, ainsi que la prise en charge des gadgets Matter pour la maison intelligente. Cela signifie que vous devrez fournir votre propre câble HDMI, mais le fait de pouvoir contrôler vos gadgets intelligents depuis l’écran de votre téléviseur devrait largement compenser cela. Le panneau Google Home apparaît à côté de tout ce que vous regardez, plutôt que d’occuper tout l’écran.

Il y a aussi Gemini AI à bord, pour les résumés d’émissions et les avis des utilisateurs qui vous empêcheront de perdre votre précieux temps d’arrêt sur une série de streaming ratée. Les économiseurs d’écran génératifs en mode ambiant sont également une option si vous n’êtes pas fan de Google Photos qui fait apparaître des moments embarrassants de votre passé à chaque fois que vous allez préparer une tasse de thé.

Un chipset avec 22 % de puissance de traitement en plus et deux fois plus de RAM qu’un Chromecast avec Google TV devrait garantir que le nouveau modèle soit rapide lors du défilement dans l’interface utilisateur de Google TV – même si une Apple TV 4K aura probablement toujours l’avantage sur les jeux.

Il y a une HDMI 2.1a à l’arrière, ainsi qu’un Gigabit Ethernet pour un streaming sans tampon et une alimentation USB-C. Le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1 semblent un peu en retard, mais s’adapteront très bien au streaming Chromecast à partir de vos autres gadgets Android.



Google a remanié la télécommande, en déplaçant les boutons de volume vers l’avant plutôt que cachés sur le côté, et en ajoutant un bouton personnalisable par l’utilisateur. Il ouvrira par défaut le panneau Google Home pour contrôler votre maison intelligente, mais peut être remplacé pour lancer une application de streaming spécifique si vous recherchez toujours un interrupteur physique pour éteindre vos lumières. Un bouton à l’arrière du streamer émet également le bip de la télécommande, au cas où vous l’égareriez.

Le Google TV Streamer devrait être mis en vente aux États-Unis le 24 septembre au prix de 119 €.