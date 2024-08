Essai – Citroën Ë-C4 2024, toujours aussi douce

Dans un monde d’autos électrifiées, la Citroën ë-C4 sait cultiver sa différence. Voici ce que nous pouvons dire de sa dernière évolution, qui peut se targuer d’un moteur plus puissant et d’une batterie plus généreuse… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

La C4, c’est une auto de format compact chez Citroën : lancée en 2004, renouvelée en 2010, réinventée en 2021. Particularité de cette dernière génération : trois motorisations disponibles sous le capot : essence, Diesel et du 100 % électrique. Cela tombe bien, la version ZE a été récemment optimisée, tout en étant également disponible en version rallongée C4X (nos photos d’illustration…).

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Dans l’absolu, pas grand-chose. La ë-C4 conserve l’identité visuelle, un rien décalée, propre à toutes les vraies Citroën. L’arrivée de meilleures spécifications techniques ne s’est pas accompagnée de modifications esthétiques, pas plus que dans l’aménagement intérieur. Bref : vous aimiez l’ancienne ë-C4 ? Vous adorerez la nouvelle !

Et sous le capot ?

Voilà, c’est là que ça change ! Avant (et cette version reste d’ailleurs au catalogue), la ë-C4 développait 136 chevaux, qui étaient alimentés par 50 kWh de batteries. Désormais, on a accès (comme à toutes les autos partageant la même plateforme chez Stellantis, c’est-à-dire la floppée de Peugeot 208 et 2008, Jeep Avenger, Fiat 600, Opel Astra…), à 156 ch et 54 kWh de batteries. Le gain n’est pas gigantesque (d’autant que les 156 chevaux ne sont disponibles qu’en mode Sport, si l’on veut conserver un peu d’autonomie, on aura tendance à rouler en mode Normal (136 ch), voire Eco (109 ch). Mais c’est mieux que rien et, ainsi, l’autonomie annoncée passe de 350 à 415 kilomètres. Par ailleurs, les valeurs de performance n’évoluent pas par rapport à la version 136 ch…

Et au volant, ça donne quoi ?

La C4, stuffmagazine connaît ! On l’a essayée en version Puretech 155, en version C4X Puretech 130, et on a également essayé l’ancienne ë-C4 de 136 ch. Que change la nouvelle ? En vrai, pas grand-chose au premier abord : les fondamentaux sont identiques, avec des sièges moelleux, ainsi que les fameuses suspensions à butée hydrauliques progressive qui vous transforment globalement la route en tapis volant. Ajoutez à cela la douceur naturelle des autos électriques et vous avez un carton plein, d’autant que les différentes commandes (accélérateur, frein, direction) ont elles aussi été calibrées avec une grande douceur. Ensuite, l’expérience de conduite va dépendre de ce que vous demandez à cette ë-C4. Dans un quotidien urbain et péri-urbain, elle excelle. Sur la route, malgré les bienfaits de cette nouvelle version, on reste encore un peu sur sa faim : n’espérez pas faire 200 km à 130 km/h sur l’autoroute et la vitesse de recharge rapide (100 kW maxi) n’est pas la plus véloce de la catégorie. De fait, sur les longs trajets (expérience vécue lors de cet essai), on peut finir à 90 km/h derrière les camions en espérant atteindre l’aire suivante et en croisant les doigts pour que les bornes fonctionnent (expérience vécue, bis) et que les cartes de recharge soient reconnues (expérience vécue, ter). Une Traction Avant de 1946 aurait apporté un peu moins de stress, bienvenue dans le futur ! Néanmoins, quand toutes les planètes sont alignées, la ë-C4 fait valoir un fabuleux confort, un silence de bon aloi, et la sérénité propre aux autos électriques.

Son point fort ?

Plus de puissance, plus de batteries, c’est en théorie plus de polyvalence, d’autant que l’effort demandé, par rapport à la version 136 ch, n’est que de 1000 €, et c’est très justifié. C’est le cas de cette ë-C4, qui ne brille cependant pas dans une catégorie très disputée. Elle fait bien le job au quotidien, cependant…

Les chiffres clé

Moteur : électrique synchrone à aimants permanents

Cylindrée : –

Puissance : 156 ch

Couple : 260 Nm

Boîte de vitesse : rapport unique

Poids : 1561 kilos

Vitesse maxi : 150 km/h

0 à 100 km/h : 9,2 secondes

Conso officielle / de l’essai : 14,7 kWh/100 / 13,4 kWh/100

Prix : gamme C4 à partir de 21100 € – version d’essai ë-C4 156 ch à partir de 45000 €

Le verdict de Stuff

C’est une auto agréable, même si son rayon d’action reste limité. Pour un usage commuting, la ë-C4 va d’ailleurs probablement souffrir de la concurrence interne de la prochaine ë-C3, non ?