Cette folle capeline solaire pourrait être le gadget incontournable de cet été

Le Power Hat d’EcoFlow est doté d’un chargeur à énergie solaire intégré.

Vous atteignez régulièrement la limite d’autonomie « toute la journée » de la batterie de votre iPhone ? Il existe de nombreux chargeurs nomades parmi lesquels choisir, mais ils sont tous assez ennuyeux. Mais pas ce gadget. EcoFlow a fabriqué un chapeau souple doté d’un chargeur à énergie solaire intégré. Aussi farfelu soit-il, on pense que le Power Hat pourrait être le gadget incontournable de cet été.

La technologie derrière cet engin ensoleillé est plutôt impressionnante. Le Power Hat utilise des cellules solaires fabriquées à partir de silicium monocristallin (PERC). Cela fait beaucoup de mots pour dire qu’il est à la fois fin et flexible. Il fournit environ 12 watts de puissance de charge via les ports USB-A et USB-C cachés sous le bord. Il faut donc 3 à 4 heures pour charger complètement un téléphone de 4 000 mAh. Grâce au positionnement complet des panneaux, vous n’avez pas besoin de vous ajuster constamment pour obtenir la meilleure exposition au soleil

Conçu pour les grands espaces, le Power Hat est étanche à l’eau et à la poussière IP65, parfait pour les sorties sur la plage ou les randonnées poussiéreuses dans le désert. Il existe également une fonction astucieuse pour la circulation de l’air, garantissant que vous ne surchauffez pas lors de la production d’électricité. Il est livré avec une sangle réglable et est disponible en deux tailles : moyenne à grande (56 à 58 cm) et grande à extra-large (59 à 61 cm). Malheureusement, vos choix de couleurs sont limités au noir.

Bien qu’il regorge de technologies, ce chapeau reste pliable. Les panneaux solaires sont stratégiquement placés à l’écart des plis, de sorte que vous pouvez les plier et les ranger dans votre sac à dos ou votre sac à bandoulière sans accroc. Pesant seulement 370 grammes, cette capeline n’est pas plus lourde qu’une casquette lambda.

EcoFlow a ouvert les précommandes pour le Power Hat à un prix réduit de 79 $. C’est en baisse par rapport à son prix initial de 129 $, et l’expédition devrait commencer à la mi-septembre 2024.