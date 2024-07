Marvel Studoos fait sensation au Comic-Con de San Diego

Le public du Comic-Con de San Diego a vibré ce week-end lors de la présentation de Marvel Studios, offrant aux fans un avant-goût palpitant de ce qui les attend dans l’Univers Cinématographique Marvel, avec des révélations majeures sur les deux prochains films des Avengers.



DEADPOOL & WOLVERINE

La présentation a débuté avec une célébration du film DEADPOOL & WOLWERINE actuellement en salles. Un chœur interprétant “Like a Prayer” a accueilli la foule en folie avec des variants de Deadpool dansants. La performance s’est conclue avec l’apparition de Kevin Feige sur scène cherchant Peterpool perdu au milieu des variants. Rob Delaney, acteur du film et maître de cérémonie pour l’occasion, a, après avoir été appelé sur scène par Kevin Feige, révélé qu’une projection surprise de DEADPOOL & WOLWERINE attendait les participants du Comic-Con et que celle-ci serait suivie d’un spectacle de drones et de feux d’artifice au Petco Park de San Diego. DEADPOOL & WOLWERINE actuellement au cinéma.



CAPTAIN AMERICA : BRAVE NEW WORLD

Pour la grande première de Sam Wilson en tant que Captain America dans CAPTAIN AMERICA : BRAVE NEW WORLD Delaney a fait monter Anthony Mackie sur scène. Accompagné de Tim Blake Nelson, Danny Ramirez et Giancarlo Esposito, le casting a dévoilé au public des séquences exclusives du film. Harrison Ford a ensuite rejoint la scène, faisant ainsi ses débuts dans le MCU dans le rôle du Président Thaddeus Ross.

Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des Etats-Unis Thaddeus Ross, Sam Wilson se retrouve plongé au cœur d’un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée et course contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l’opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang…



THUNDERBOLTS

Les projecteurs se sont braqués sur le film THUNDERBOLTS lorsque Delaney a invité sur scène le réalisateur Jake Schreier et les stars Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, Sebastian Stan et David Harbour. Ce dernier, en costume complet de Red Guardian, a provoqué rires et applaudissements parmi le public. Ces acteurs emblématiques du cinéma indépendant ont dévoilé une scène exclusive de THUNDERBOLTS*, mettant en avant une équipe irrévérencieuse composée de la célèbre tueuse à gage Yelena Belova, déprimée et à bout, ainsi que du groupe de marginaux les moins attendus du MCU.



THE FANTASTIC FOUR : FIRST STEPS

Kevin Feige est revenu sur scène pour dévoiler des détails fascinants sur le film THE FANTASTIS FOUR dont la production débute ce mardi 30 juillet. Il était accompagné du réalisateur Matt Shakman et des acteurs Pedro Pascal (Reed Richards/M. Fantastique), Vanessa Kirby (Sue Storm/La Femme Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/La Torche Humaine) et Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Chose), qualifiés de « première famille Marvel ». L’équipe du film a révélé des éléments cosmiques majeurs sur l’intrigue, avec Galactus et le Surfer d’Argent visant la Terre pour sa destruction, ainsi que le titre complet du film : THE FANTASTIC FOUR : FIRST STEPS. La présentation s’est terminée en beauté avec le Fantasticar survolant le panel, tandis que les écrans diffusaient une vision rétro-futuriste de New York, déclenchant l’enthousiasme général, le tout sur une musique du compositeur oscarisé Michael Giacchino.

SAN DIEGO, CALIFORNIA – JULY 27: (L-R) Rob Delaney, Kevin Feige, President, Marvel Studios, Harrison Ford, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito and Anthony Mackie speak onstage during the Marvel Studios Panel in Hall H at SDCC in San Diego, California on July 27, 2024. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)



AVENGERS

Alors que le spectacle semblait toucher à sa fin, Kevin Feige est remonté sur scène pour annoncer que les réalisateurs de quatre des plus grands succès de Marvel, Anthony et Joe Russo, reviendront chez Marvel Studios pour réaliser AVENGERS : SECRET WARS et AVENGERS : DOOMSDAY.

Les frères Russo ont souligné que Doctor Doom est l’un des personnages les plus complexes de l’univers Marvel, nécessitant un acteur véritablement exceptionnel. Alors que Feige et les Russo s’apprêtaient à conclure la présentation, une troupe de personnages en costumes et masques de Doctor Doom est montée sur scène, pour se retirer et révéler… Robert Downey Jr., prêt à faire son retour dans le MCU. Le public a explosé de joie, scandant « RDJ ! »

La société AGBO des frères Russo produira les deux films aux côtés de Marvel Studios. Stephen McFeely, connu pour son travail sur la trilogie CAPTAIN AMERICA et AVENGERS : ENDGAME sera chargé d’écrire les scénarios.

“Pouvoir créer des histoires et explorer des personnages au sein de l’univers Marvel était notre rêve de toujours, et nous avons découvert une connexion puissante avec le public à travers chacun des films que nous avons réalisés. Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec Kevin, Lou et toute l’équipe de Marvel pour apporter cette aventure épique vers de nouveaux horizons surprenants, tant pour les fans que pour nous-mêmes”, ont déclaré les frères Russo.