Le dernier téléviseur de Loewe intègre carrément une barre de son

Le dernier téléviseur LCD We.See de Loewe est doté d’une barre de son à part entière intégrée pour un son ultime.

Vous cherchez à construire votre home cinéma avec un budget limité ? Trouver un téléviseur avec un haut-parleur intégré est un excellent moyen d’y parvenir. Et le dernier téléviseur de Loewe pourrait être l’option parfaite. Ce téléviseur LCD We.See est carrément livré avec une barre de son frontale de 60 W intégrée !

Disponibles dans des tailles d’écran de 32 et 43 pouces, ces dalles LCD Loewe Full HD Edge-LED sont dotés du HDR, y compris du Dolby Vision, ce qui rend vos soirées Netflix absolument époustouflantes. Les caractéristiques techniques sont assez solides, avec la technologie VA LCD apportant des couleurs éclatantes et de superbes angles de vision.

Maintenant, parlons du son. La barre de son Loewe intégrée de 60 watts avec Dolby Atmos est le clou du spectacle ici. Il s’agit de fournir un son net et immersif sans avoir besoin de haut-parleurs supplémentaires pour encombrer votre espace. Mais si vous avez envie de plus de punch, le système peut être étendu avec les autres haut-parleurs ou caissons de basses sans fil Loewe proposés.

Le nouveau système d’exploitation os8 de Loewe est intégré, ouvrant les portes à tous les meilleurs services de streaming dont vous pourriez rêver : Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV. De plus, il dispose de Miracast, Apple AirPlay et DTS Play-Fi pour tous vos besoins de diffusion. Il prend en charge les entrées HDMI 2.1 avec tous les réglages – CEC, HDCP, ALLM et VRR jusqu’à Ultra HD. Une entrée HDMI 2.1 fait également eARC pour connecter une barre Loewe klang.

Côté design, la série We.See n’est pas seulement jolie. Elle arbore un design sophistiqué à 360° avec une gestion intelligente des câbles pour garder les choses bien rangées. Le support de table en métal robuste gris tempête et le cadre minimal ajoutent une touche élégante et moderne. Et si vous cherchez à gagner de la place, divers supports muraux et supports au sol sont disponibles. Le We.Remote est la cerise sur le gâteau, avec un champ de curseur éclairé et un accès instantané à vos services de streaming préférés.

Envie d’aménager votre salon ? La série de téléviseurs LCD Loewe We.See est disponible dès maintenant auprès des revendeurs agréés. Le modèle 43 pouces vous coûtera 1200 €, tandis que la version 32 pouces est proposée à 899 €.