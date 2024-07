Cet été, suivez les grands événements sportifs grâce à votre montre connectée Abyx

Cet été est marqué par de nombreux grands événements sportifs. Avec Abyx, vivez pleinement cet été exceptionnel. Que vous choisissiez de vous inspirer des routines d’entraînement des champions ou que vous souhaitez simplement de suivre les performances de vos athlètes favoris, nos montres connectées vous offrent les outils nécessaires pour vivre l’excitation et l’inspiration de ces événements directement à votre poignet.

Restez informé sur les compétitions en cours et sur les résultats grâce aux notifications qui arrivent directement sur votre montre. Pour éviter la sédentarité pendant les compétitions, Abyx vous rappelle de bouger régulièrement grâce à ses notifications de mouvement et dans ces périodes de fortes chaleurs, Abyx vous rappelle aussi de conserver un bon niveau d’hydratation. Et si vous égarez votre montre ou votre téléphone pendant un moment de frénésie sportive, la fonction “retrouver votre montre” ou “retrouver votre téléphone” vous aide à localiser rapidement l’un des deux. Enfin, pendant vos entraînements, le moniteur cardiaque vous permettra d’évaluer votre niveau d’engagement comme un sportif professionnel.



Choisissez la montre connectée Abyx qui correspond à votre style de vie. L’Abyx Fit Touch 5, avec son boîtier en alliage de zinc, écran AMOLED HD et autonomie de 20 jours, est parfaite pour allier style et praticité. L’Abyx Fit Saturn 4, robuste et élégante, offre également un écran AMOLED HD, 100 modes sportifs et des fonctionnalités avancées pour les aventuriers urbains. L’Abyx Fit Touch 3, élégante et performante, propose un écran IPS, des capteurs de santé et une autonomie de 15 jours. Pour un tracker d’activités simple et efficace, optez pour l’Abyx Fit Lime 2 avec son écran IPS tactile, propose un GPS intégré et une autonomie de 3 jours.



Les montres connectées Abyx Saturn 4 (49,99€), Touch 5 (79,99€), Touch3 (49,99€), Lime 2 (19,99€) sont disponibles chez Auchan.fr, Leclerc, Cora.fr et bien sûr Amazon.