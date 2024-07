Disney annonce un spin-off de la série Doctor Who

THE WAR BETWEEN THE LAND AND THE SEA » a été présenté au Comic-Con de San Diego.

Disney Branded Television et la BBC ont conjointement annoncé un tout nouveau spin-off de « Doctor Who » intitulé « The War Between The Land And The Sea » (titre original)lors du Comic-Con de San Diego. Russell Tovey (« Feud : Les Trahisons de Truman Capote », « American Horror Story: NYC ») et Gugu Mbatha-Raw (« Surface », « Loki ») joueront les personnages principaux de cette série en cinq épisodes aux côtés des acteurs de « Doctor Who » Jemma Redgrave (qui reprendra son rôle de Kate Lethbridge-Stewart) et Alexander Devrient (alias le Colonel Ibrahim).



Lorsque des créatures anciennes et terrifiantes émergent de l’océan, révélant à l’humanité l’existence de leur espèce, leur apparition provoque une crise internationale. Face au danger couru par la population, l’UNIT passe à l’action pour stopper ce monstrueux conflit entre terre et mer. Créée par le showrunner et producteur délégué de « Doctor Who » Russell T. Davies, qui a écrit le spin-off avec Pete McTighe (« Le Livre perdu des sortilèges », « The Pact », « Doctor Who »), la série remet sur le devant de la scène les Démons des Mers, méchants bien connus de l’univers de « Doctor Who », apparus à l’écran pour la première fois en 1972.

« Je me sens tellement chanceux de travailler avec un casting aussi exceptionnel », confie Russell T. Davies. « C’est une série épique, avec de l’action, du suspense, de l’émotion, qui va ébranler les fondations mêmes de l’univers de Doctor Who. Quand le Docteur n’est pas là, l’humanité tout entière est en danger. »

Le tournage débutera le mois prochain sous la direction de Dylan Holmes-Williams, qui a déjà réalisé deux épisodes de la saison 1 de « Doctor Who », « 73 Yards » et « Œil et Cerveau Bulle ». La série sortira en exclusivité sur Disney+, ainsi que sur BBC One et BBC iPlayer au Royaume-Uni.

« The War Between The Land And The Sea » (titre original) est produite par Bad Wolf, en collaboration avec BBC Studios pour Disney Branded Television et la BBC. Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner et Jane Tranter sont producteurs délégués aux côtés de Russell T. Davies.