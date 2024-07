Une Yema Yachtingraf Croisière pour les amateurs de voile

Spécialement conçue pour les amateurs de plaisance maritimes et les régates, la Yachtingraf Croisière est un modèle singulier reconnaissable au premier coup d’œil par ses sous-compteurs asymétriques aux teintes vives inspirés du chronographe mythique homonyme des années 1960’s. Cette nouvelle interprétation, plus fine et stylisée, est équipée d’un boîtier de 38,5mm aux anses lyres et du calibre tricompax Seiko VK63.

De Éric Tabarly à Michel Desjoyeaux sans oublier Mike Birch mais aussi avec la Route du Rhum ou encore la Fédération Française de Voile, YEMA a toujours su s’entourer et accompagner les acteurs majeurs de la course au large. D’inspiration vintage, la Yachtingraf Croisière se démarque grâce à son sous-compteur “big-eye” surdimensionné. La mise en valeur plutôt rare du compteur des minutes apporte dynamique, singularité et la différencie des autres chronographes. Spécifiquement conçu pour les départs de régates, il agit comme compte à rebours avant le départ d’une course de voile, aidant les barreurs à obtenir la meilleure position pour atteindre la ligne de départ à pleine vitesse.

Le cadran, pièce maîtresse de ce modèle, mélange à la fois des couleurs vives tout en gardant la signature néo-vintage de YEMA. Celui-ci est composé d’une surface primaire mate et des index facettés en acier avec finition polie et en relief. Les index sont également assortis aux aiguilles des heures et des minutes et bénéficient de la même finition. Les deux sous-compteurs au design iconique et couleurs contrastées sont la signature de ce modèle. À neuf heures se trouve le compte à rebours surdimensionné des minutes pour la régate, à six heures l’aiguille des secondes et à trois heures le compteur 24 heures sous la forme d’une croix suisse inversée.

Le boîtier de 38,5 mm en acier inoxydable 316L est fin (10,30mm) et stylisé. En absence de lunette externe, il propose une belle ouverture de cadran assurant une parfaite lisibilité. Les cornes « tournées » aussi dites « anses lyres facettées » inventées par le célèbre designer Genta, avec ses finitions polies-brossées assurent un jeu de différentes textures qui apportent du relief et de la personnalité à ce modèle.

Les fonctions de mesure du temps de ce mouvement hybride Seiko VK63, sont actionnées par un calibre quartz alors que la fonction de chronométrage est contrôlée par un module mécanique qui permet à la trotteuse d’avoir un mouvement continu pour une meilleure sensation de netteté. Le bracelet mesh en acier de la Yachtingraf a été réalisé en maille milanaise pour plus de souplesse et de finesse. Le fermoir est gravé du logo historique de YEMA et s’ajuste rapidement et très facilement.



Fabriqué par une manufacture française de notre région (Franche-Comté), son bracelet cuir grainé avec surpiqûres a été spécialement conçu et assorti aux couleurs de la Yachtingraf.

Cette Yatchingraf Croisière est disponible sur yema.com avec une livraison à partir du 10 août 2024. Comptez 369 € sur bracelet cuir, 399 € sur bracelet mesh.