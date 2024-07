Jeux Olympiques Paris 2024 : le compte-à-rebours est fini !

L’horloge du compte à rebours OMEGA affiche enfin zéro : les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont désormais ouverts !

Après une cérémonie d’ouverture colorée qui a traversé la ville-hôte, l’horloger suisse s’apprête à remplir sa mission de Chronométreur Officiel lors des 329 épreuves de ces Jeux.



Pendant les prochaines semaines, les plus grands athlètes du monde s’affronteront dans 32 sports différents pour tenter de décrocher la récompense ultime : une médaille de bronze, d’argent ou d’or. OMEGA est arrivé à Paris avec 350 tonnes d’équipement en complément de ses 550 techniciens, qui seront présents sur site pour chronométrer chaque seconde de l’action et participer à la détermination des résultats officiels. Pour Raynald Aeschlimann, Président et CEO d’OMEGA, « Le début des Jeux Olympiques est toujours porté par une énergie incroyable et des attentes immenses pour les semaines à venir. OMEGA sait à quel point ces athlètes se sont entraînés dur et le nombre d’heures qu’ils ont consacrées à leur carrière. C’est un honneur de venir les soutenir à Paris et de nous tenir à leurs côtés lorsqu’ils entrent dans l’histoire. »





C’est la 31e fois depuis 1932 qu’OMEGA remplira le rôle de Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques. La marque a été sélectionnée pour sa précision légendaire, une qualité qui est toujours restée au cœur de sa mission de chronométrage. Depuis 92 ans, OMEGA s’engage pour l’excellence, l’innovation et la fiabilité des Jeux Olympiques. L’horloger a développé et amélioré bon nombre des technologies indispensables aux athlètes, arbitres et spectateurs.

Avec Paris 2024, la marque ajoute un nouveau succès à son héritage impressionnant. Tout au long de l’événement, l’horloge du compte à rebours restera en place au Port de la Bourdonnais, au pied de la Tour Eiffel, pour égrener les secondes jusqu’au lancement des Jeux Paralympiques, le 28 août prochain. Chronométreur de ce grand rendez-vous depuis 1992, OMEGA reprendra cette fois encore sa mission cet été.