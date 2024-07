Essai – Ford Ranger Single Cab, l’ami des loisirs

Le pick-up est un genre hyper populaire aux USA et il eut son heure de gloire. Hélas, la nouvelle fiscalité est en train de le condamner. Dernière solution pour en profiter : le choisir en version simple cabine, un choix pertinent pour les pros comme pour ceux qui ont des loisirs intenses et encombrants ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Aux USA, c’est l’équivalent d’une Clio : le gros Ford F150, un pick-up musculeux, est régulièrement le véhicule le plus vendu chaque année (il l’a été pendant 47 années consécutives – et même 58 ans au Canada !), avec des volumes qui approchent les 800 000 exemplaires écoulés par an ! En France, on réduit l’échelle, mais le Ford Ranger a également eu son heure de gloire chez les fans de pick-up, des véhicules appréciés pour leur solidité et leur polyvalence. Le Ranger, qui a encore été élu « pick-up of the year 2024 », est fort apprécié. Hélas, la fiscalité automobile a des accents confiscatoires dans l’hexagone, avec certains engins « malussés » jusque 60 000 €. Les pick-up ont pu échapper à cet impôt, mais ce n’est plus le cas, tant pis pour ceux qui rêvaient d’un Ranger Raptor ! Pour en profiter, reste cette version Single Cab, considérée comme un véhicule utilitaire avec ses deux places. Cela fait encore sens si vous avez des activités professionnelles ou de loisirs qui demandent de l’espace et de la polyvalence !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Lors de sa dernière génération, le Ranger s’est refait une beauté, avec une face avant redessinée et un intérieur plus moderne, grand écran d’info-divertissement inclus (compatible Apple CarPlay et Android Auto, avec commande vocale). Construit en Afrique du Sud (comme son cousin, le VW Amarok, qui est très proche du Ford), il dispose évidemment de moteurs de dernière génération.

Et sous le capot ?

La dernière génération de moteurs Ford 2.0 Diesel EcoBlue existe dans une version bi-turbo (205 ch, 500 Nm), mais notre version Single Cab ne dispose que de la déclinaison à simple turbo. Celle-ci offre déjà 170 ch et 405 Nm de couple, ce qui est fort correct. Associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, le Ranger existe en version 4×2 (mais avec blocage de différentiel) ou en version 4×4. En ville, on apprécie le stop & start.

Et au volant, ça donne quoi ?

En montant à bord, vous n’avez qu’une question simple à vous poser : le choix éventuel de votre passager, car il n’y a que deux places. Seconde place pénible à offrir, d’ailleurs, puisqu’il n’y a pas de serrure côté droit : il faut débloquer l’accès sur la contre-porte conducteur. Ensuite, la question est plus complexe : que mettre dans la benne ? Gigantesque (2,30 m de long !), elle offre 1800 litres et accepte 1200 kilos de charge, tandis que le Ranger peut tracter une remorque de 3500 kilos ! Ce qu’il fera volontiers, car le moteur est volontaire : le premier rapport court permet de décoller facilement avec une forte charge, ensuite, le couple généreux du 2.0 turbo aide à économiser les changements de rapport. Il y a un peu un côté « camion » dans la conduite de cet engin : on prend bien soin de décomposer les mouvements du levier de vitesse, la direction est un peu démultipliée, et, avec le gabarit, on élargit un peu de l’avant dans les virages serrés pour être sûr que l’arrière passe. Mais, en réalité, c’est très plaisant. Un peu à l’ancienne, mais plaisant ! Certes, le confort et le comportement routier s’améliorent quand la benne est chargée, mais le freinage est excellent, la position de conduite est agréable, et le moteur, à la fois souple et suffisamment puissant, est un véritable allié. Autre bon point : une belle sobriété à l’usage, avec une consommation qui peut descendre sous la barre des 7 l en roulant normalement sur la route. Comme quoi, les adeptes du malus devraient réfléchir un peu deux fois…

Son point fort ?

Robuste, fiable, polyvalent, le Ranger sait tout faire, transporter un quad dans la benne ou tracter une remorque avec des chevaux…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, Diesel, turbo

Puissance : 170 ch à 3500 tr/min

Couple : 405 Nm à 1750 tr/min

Boîte de vitesse : manuelle, 6 rapports

Poids : 1966 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 10,7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 7,9 l/100 / 7,7 l/100

Prix : gamme Ranger à partir de 31240 € HT

Le verdict de Stuff

Sa vocation utilitaire n’en fait pas un engin trop spartiate pour autant. Son moteur efficace et sobre ainsi que sa belle capacité de chargement sont autant d’opportunités d’élargir vos horizons !