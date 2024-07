Philips Evnia 27M2C5200W, un nouveau moniteur pour les gamers

Philips Evnia élargit sa gamme avec un nouveau moniteur de jeu Evnia 27M2C5200W.

Doté de nombreuses fonctionnalités, ce modèle offre tout ce dont les joueurs ont besoin pour tirer le meilleur parti de tous les scénarios d’action. Avec un large écran incurvé qui garantit une meilleure immersion, une dalle Fast VA, un taux de rafraîchissement de 280 Hz et un MPRT de 0,3 ms, ce moniteur est un nouvel allié puissant pour le jeu.

Conçu pour les jeux à grande vitesse, le Philips Evnia 27M2C5200W est équipé d’une multitude de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de profiter pleinement de la puissance de leurs jeux d’action. Une dalle VA rapide fonctionne quatre fois plus vite qu’une dalle VA classique, offrant des images nettes même aux vitesses les plus élevées, tandis que la réponse rapide MPRT de 0,3 ms offre un gameplay parfaitement fluide en permanence, sans flou ni bavure. En outren, son taux de rafraîchissement de 280 Hz garantit que même les séquences les plus rapides sont diffusées avec une précision sans faille, tandis qu’un faible décalage d’entrée assure que chaque touche et chaque mouvement soit exécutés immédiatement à l’écran,un véritable avantage dans les jeux compétitifs au rythme rapide. Le mode de jeu SmartImage ajoute encore plus de plaisir à l’expérience de jeu grâce à une variété d’options qui adaptent le mode d’image du moniteur au type de jeu en cours. Le Smart Crosshair permet de viser avec plus de précision dans les jeux de tir.

En plus de ces caractéristiques qui enrichissent l’expérience de jeu, le Philips Evnia 27M2C5200W offre un véritable confort visuel. Son écran incurvé de 27 pouces est doté d’un format Full HD 16:9 1920 x 1080 amélioré pour des images d’un réalisme saisissant et un effet d’immersion total. La High Dynamic Range 10 améliore encore plus les performances visuelles de ce moniteur avec une luminosité, un contraste et des couleurs exceptionnels, offrant aux spectateurs une expérience visuelle encore plus riche, que ce soit pour jouer à des jeux, regarder des films ou retoucher des photos. C’est pourquoi le Philips Evnia 27M2C5200W comprend plusieurs fonctions de bien-être qui garantissent un confort optimal à tout moment. L’écran peut être incliné, pivoté et réglé en hauteur selon les préférences de l’utilisateur, tandis que des fonctions telles que le mode LowBlue et l’absence de scintillement garantissent un affichage agréable pour les yeux. Ce moniteur est également respectueux de l’environnement.

Philips Evnia 27M2C5200W, 229 €.