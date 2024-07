On a testé… la Samsung Galaxy Watch Ultra 

Quand les sports extrêmes rencontrent l’intelligence de WearOS, la Galaxy Watch est la plus sauvage à ce jour.

La série Galaxy Watch de Samsung est depuis longtemps l’un des meilleurs choix de montres intelligentes pour les fans de gadgets grand public. Mais les athlètes et les aventuriers sérieux ont dû chercher ailleurs. La Galaxy Watch Ultra vise à les ramener dans le giron, tout comme la Watch Ultra 2 l’a fait pour Apple. Les deux ont énormément en commun, mais il ne s’agit pas d’une simple copie.

C’est un engin sans compromis, conçu pour résister aux éléments et suivre les triathlons ainsi que toutes les caractéristiques habituelles des montres intelligentes. Atterrissant à 650 $, elle est également beaucoup moins cher que la montre Ultra d’Apple, et bien moins que presque tous les Garmin Fenix ​​pour démarrer. Il n’y a pas autant de distance entre elle et la Galaxy Watch7 qu’on pourrait s’y attendre – mais il y a encore énormément de choses à aimer ici.

Design et finition : une sorte de carré

Comparée à la gamme Galaxy Watch habituelle de Samsung, la Watch Ultra est un peu une bête. Le châssis de 47 mm est plus grand et plus volumineux que tous les efforts précédents et passe d’un boîtier rond à un boîtier carré, tout en conservant l’écran circulaire. On pense que cela l’aide à donner une impression beaucoup plus convaincante d’une montre traditionnelle que n’importe quel portable à face carrée.

Le boîtier est usiné en titane, ce qui est plus résistant que léger. Avec près de 61 g, vous n’oublierez pas que vous en avez un à votre poignet. On n’a eu aucun problème à la porter au lit, et elle ne dépasse pas tellement sous la manche d’une chemise.

Elle est disponible dans votre choix de couleurs argent, gris et blanc ; notre modèle gris titane était livré avec un bracelet Marine orange, ce qui lui donne indéniablement un aspect au moins un peu inspiré de l’Apple Watch Ultra. La version blanche est la plus distinctive et évite mieux les comparaisons avec Apple.

Chaque version présente des accents orange sur les boutons latéraux qui ajoutent une touche de couleur. Vous en obtenez trois ici, au lieu des deux de la Galaxy Watch7 ; il peut être personnalisé pour lancer un mode d’exercice ou une application spécifique afin de gagner un peu de temps lors de la préparation d’une activité. Un protège-couronne en saillie empêchait les pressions accidentelles lors de tout effort de battement du bras.

La seule chose dont on n’est pas fan ? Un retour aux attaches exclusives pour le bracelet de montre. Le bracelet en silicone fourni est doté d’une boucle à double ardillon qui garantit que la montre ne se détachera jamais, même lors d’un exercice intense, et la conception striée aide à évacuer la transpiration. Mais si vous souhaitez l’échanger contre autre chose, vous êtes coincé avec les alternatives officielles de Samsung – ou tentez votre chance une fois que des fabricants tiers ont publié des accessoires de montage pour les bracelets de montre ordinaires.

Samsung revendique une plage de fonctionnement comprise entre -20 et 55°C et entre -500 et 9 000 m, ce qui est à la hauteur des meilleures montres d’aventure. Elle a une résistance de 10 ATM et une certification en eau libre, ce qui en fait le choix évident pour les nageurs sérieux par rapport à la Galaxy Watch7 classique ; ce modèle n’a qu’une résistance de 5 ATM et est conçu uniquement pour la natation en piscine. Une lecture des petits caractères révèle cependant que la Watch Ultra n’est pas adaptée à la plongée – ce que l’Apple Watch Ultra 2 peut gérer.

Écran : désormais avec mode nuit

À 1,5 pouces et avec une résolution de 480 × 480, l’écran AMOLED circulaire de la Galaxy Watch Ultra n’est pas si éloigné de la variante 44 mm standard de la Galaxy Watch7 – du moins sur le papier. Il est tout aussi net à bout de bras, ses couleurs sont tout aussi percutantes et ses angles de vision sont tout aussi fantastiques.

La lunette extérieure en titane fait un travail fantastique en dissimulant le début et la fin de la dalle, semblant presque bord à bord à moins que vous ne brisiez la loupe. On pense qu’il a l’air encore plus élégant que le gros écran rectangulaire de l’Apple Watch Ultra 2. Il devient tout aussi lumineux maintenant, avec une luminosité maximale de 3 000 nits qui garantit que vous pouvez voir clairement ce qui est sur l’écran, même sous le soleil d’été le plus intense. On n’a eu aucun problème à voir nos temps intermédiaires en s’entraînant à l’extérieur.

Le verre saphir est aussi résistant aux rayures que les montres intelligentes, et la lunette extérieure surélevée devrait aider à minimiser les impacts accidentels ; J’ai définitivement évité quelques coups potentiellement dommageables, et le boîtier en titane utilisé ici a résisté avec brio après plusieurs semaines d’usure. Cela augure bien pour une propriété à long terme.

Le nouveau cadran de montre en mode nuit ne fera pas la queue pour les opérateurs des forces spéciales au magasin Samsung le jour du lancement. %ais c’est un ajout bienvenu pour les randonneurs et les aventuriers qui ne veulent pas être aveuglés par leurs bracelets lorsqu’ils sont dans la nuit. Il se déclenche automatiquement en fonction de la lumière ambiante.

Santé et remise en forme : athlète d’endurance

L’interface utilisateur de haut niveau semblera familière à tous ceux qui ont utilisé une Galaxy Watch au cours des dernières années, mais la Watch Ultra exécute en fait WearOS 5 en dessous. Même les montres intelligentes de Google n’ont pas compris cela au moment de la rédaction, bien que les changements soient pour la plupart en coulisses. Le plus gros ajout sur mesure est un geste de double pincement pour répondre aux appels entrants d’une seule main ; une icône clignote dans les applications pertinentes pour vous rappeler qu’elle peut être utilisée. C’était pratique en vélo, mais cela n’a pas changé la donne.

En dessous, Samsung a amélioré le capteur biologique avec des LED supplémentaires qui offrent une précision de fréquence cardiaque conforme aux montres de sport haut de gamme. Côte à côte avec un Garmin, il a produit des résultats cohérents pendant une course, les graphiques bpm dans leurs applications respectives étant très proches. La détection automatique est également excellente ; il n’est pas nécessaire d’activer une session pour des choses comme des promenades ou des courses, la montre le sait simplement et commence à enregistrer.

La Watch Ultra peut également mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang, compter les pas et le sommeil, prendre la température de votre peau et même suivre la tension artérielle une fois que vous l’avez calibrée avec un kit tiers. Encore une fois, la précision du suivi dépend de l’argent.

Le suivi GPS à double fréquence, qui promet une plus grande précision de suivi de localisation que la simple bande et est une donnée sur les trackers de fitness haut de gamme, fait également la différence – mais c’est également le cas sur la Galaxy Watch7 standard. Je ne pensais pas qu’il était ultra-rapide d’obtenir un verrouillage de localisation, mais la vérification de mes itinéraires de course dans Galaxy Health a montré plus de cohérence avec un Garmin de premier plan pour la distance parcourue.

L’Ultra gagne sa place avec un mode course, qui peut comparer vos performances passées en temps réel lorsqu’il détecte que vous suivez un parcours d’entraînement régulier. Les cyclistes apprécieront l’indice de puissance seuil fonctionnel, qui constitue une meilleure mesure de la puissance de pédalage que la simple distance parcourue dans le temps. Il existe même un mode multisports pour les triathlons, vous permettant de suivre les trois disciplines à partir d’une seule vignette de l’écran d’accueil.

L’application Samsung Health reste un guichet unique pour toutes vos données, avec des scores de sommeil représentés par des animaux et un nouveau score énergétique suggérant ce qu’il faut améliorer pour augmenter votre niveau d’énergie. Le score des produits finaux de glycation avancée (AGE) est nouveau et destiné à aider à détecter les signes avant-coureurs du diabète ou d’un accident vasculaire cérébral, mais il ne place pas les données dans beaucoup de contexte. Si vous n’êtes pas un passionné de fitness, vous constaterez peut-être qu’il s’agit d’un cas de surcharge d’informations.

Performances et autonomie : plus longue, principalement

Sur le plan matériel, vous obtenez le même chipset Exynos W1000 fabriqué par Samsung et 2 Go de RAM que la Galaxy Watch7. Il s’agit d’un tout nouveau processeur qui promet des performances jusqu’à trois fois plus rapides que la génération précédente, tout en étant plus économe en énergie grâce à un processus de production plus fin de 3 nm.

La Galaxy Watch Ultra n’a jamais été que réactive instantanément aux tapotements, aux balayages et aux gestes, la rendant facilement aussi rapide dans une utilisation réelle que n’importe quel portable doté d’un chipset Snapdragon Wear à l’intérieur. L’accès complet au Play Store m’a donné de nombreuses occasions de tester les performances, et sur chacune d’entre elles, la Watch Ultra a été fournie. Spotify pouvait ouvrir des listes de lecture sans problème, et les applications contenant de nombreuses données cartographiques étaient également rapides.

32 Go de stockage intégré suffiront à la plupart des gens, avec suffisamment d’espace pour de nombreuses heures de musique ainsi que de nombreuses installations d’applications tierces. Cela dit, c’est toujours la moitié de ce que vous obtenez dans une Apple Watch Ultra 2.

Samsung affirme que les propriétaires de Watch Ultra devraient s’attendre à plusieurs jours d’utilisation « régulière », le suivi sportif utilisant le GPS réduisant considérablement ce chiffre. Il est utile qu’il y ait une batterie importante de 590 mAh à l’intérieur, qui est aussi grosse que celle de l’ancienne Galaxy Watch5 Pro. Le montant que vous obtenez réellement d’une charge dépend si, comme nous, vous insistez pour activer le mode d’affichage permanent. Nous avons pu passer deux jours entre les charges, mais trois n’étaient vraiment réalisables qu’avec une alimentation permanente éteinte et un peu d’économie d’énergie. C’est à égalité avec la meilleure montre d’Apple, mais c’est derrière les montres de sport dédiées. Plus frustrant était la lenteur avec laquelle cette montre se recharge. Comptez une attente de près de trois heures avant qu’elle ne soit complètement chargée.

Verdict Samsung Galaxy Watch Ultra

Il est facile de regarder la Galaxy Watch Ultra et de la considérer comme un clone de l’Apple Watch Ultra. Même nom, mêmes matériaux, même style de bracelet, même orientation extrême. Samsung ne s’est pas non plus aidé en choisissant exactement la même palette de couleurs. Mais c’est exactement le genre de joujou qui manquait aux utilisateurs d’Android.

Elle ressemble et se sent tout à fait comme une montre de sport haut de gamme, avec le genre d’intelligence de suivi de la santé et de la condition physique que j’attendrais de Garmin ou de Polar. WearOS n’a jamais été aussi élégant et son style le distingue clairement comme la meilleure montre que Samsung ait à offrir. On aurait aimé qu’elle offre un peu plus d’autonomie de batterie, et le prix est alléchant par rapport à la Galaxy Watch7 classique – qui, ne l’oubliez pas, possède un ensemble de fonctionnalités à peu près identiques.

Cependant, les amateurs de montres traditionnelles n’ont jamais hésité à dépenser beaucoup d’argent pour une montre. Alors pourquoi le monde des montres intelligentes devrait-il être différent ? Si vous souhaitez avoir un téléphone Android dans votre poche, c’est la meilleure façon de le faire.