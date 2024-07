Cet énorme moniteur LG peut remplacer tout votre ordinateur

Abandonnez votre PC et optez plutôt pour ce moniteur LG. Le dernier moniteur intelligent MyView est un monstre incurvé de 34 pouces qui peut tout faire.

Nous aimons les moniteurs intelligents. Ils font partie des meilleurs moniteurs du moment et vous permettent de transformer votre écran de travail en panneau de divertissement lorsque vous partez. Mais le dernier moniteur intelligent MyView de LG va encore plus loin. Il veut remplacer tout votre ordinateur. C’est une ambition audacieuse. Mais cela pourrait fonctionner pour beaucoup de gens.

Le nouveau MyView Smart Monitor de LG ressemble plus à un Chromebook : il s’agit avant tout d’un moniteur plutôt que d’un ordinateur. Mais il peut remplacer l’ensemble de votre PC si votre charge de travail est plus légère. Vous obtenez toutes vos applications cruciales telles que la messagerie électronique, les éditeurs de documents et le stockage cloud directement sur le moniteur – aucun PC ou ordinateur portable requis. Vous aurez bien entendu besoin d’un clavier et d’une souris. L’écran UltraWide 21:9 signifie que vous pouvez garder plusieurs onglets et fenêtres ouverts simultanément, optimisant ainsi votre flux de travail grâce à la fonction Screen Split intégrée.

Au-delà de la productivité, ce 34SR65QC est fantastique à regarder. Il contient une résolution WQHD étendue (3 440 x 1 440) et un panneau VA qui offre 300 nits de luminosité, un grand angle de vision et une couverture de 99 % de la gamme de couleurs sRGB. L’écran UltraWide est parfait pour ceux qui aiment les films au véritable format 21:9. Il s’agit en fait du premier écran de la gamme LG MyView à diffuser des vidéos capturées au format 21:9.

Exécutant le webOS de LG, le moniteur offre également accès à une pléthore des meilleurs services de contenu comme Netflix, YouTube et Prime Video, avec des recommandations de visualisation personnalisées pour démarrer. LG Channels propose plus de 300 chaînes de contenus premium, allant des films et des sports aux séries dramatiques et émissions pour enfants. Et n’oublions pas la prise en charge d’AirPlay 2 et de ScreenShare, qui vous permet de diffuser ou de refléter le contenu de votre smartphone. Le 34SR65QC est livré avec une télécommande de base pour le contrôle de l’alimentation et du volume, mais il est également compatible avec la LG Magic Remote. Connectez-le à LG ThinQ et vous pourrez même utiliser votre smartphone comme télécommande.

Envie d’une mise à niveau de votre écran ? Le moniteur intelligent LG MyView 34SR65QC sera commercialisé dans le monde entier à partir des États-Unis et de la Corée en août, suivi d’autres marchés peu après. Le prix est fixé à 899 € et vous pourrez commander directement.