Sonus Faber présente sa nouvelle enceinte Concertino G4

Sonus Faber lance la Concertino G4, dernière édition de son enceinte emblématique Concertino.

Adapté aux audiophiles adeptes de l’histoire de Sonus Faber, ainsi qu’aux nouvelles générations à la recherche d’expériences audio haute-fidélité, la conception de la Concertino G4 tire profit d’une recherche acoustique avancée, de matériaux de pointe et d’améliorations technologiques pour présenter un produit à l’usage simple mais aux spécificités abouties. S’appuyant sur le succès des modèles Concertino précédents, cette édition allie la technologie aux principes intemporels du son naturel et de la qualité artisanale, avec un design travaillé à l’aide d’une alternative brevetée de cuir à base de plantes de la startup italienne Ohoskin pour les finitions.

L’innovation majeure de la Concertino G4 réside dans son châssis central, fabriqué en liège, un matériau associé aux modèles Concertino précédents, ainsi qu’aux gammes Suprema et Sonetto. Premier modèle utilisant le liège associé à un midwoofer, la construction de la Concertino G4 marque une avancée significative dans le domaine audio, tout en conservant la forme trapézoïdale historique. Sa structure permet une modélisation précise, limitant les résonances internes et réduisant le besoin de matériau d’amortissement supplémentaire à l’intérieur de l’enceinte. En clin d’œil à l’esthétique traditionnelle de l’enceinte, les parois latérales sont fabriquées en noyer massif et présentent des surfaces nervurées, améliorant l’intégrité structurelle et la rigidité sans renfort interne.

La Concertino G4 se distingue par son design sophistiqué et ses matériaux de haute qualité. Du cuir recyclé et une alternative au cuir à base de plantes produite par Ohoskin recouvrent la structure en liège et le déflecteur avant, permettant au Concertino G4 de proposer des matériaux luxueux et durables. En s’associant avec Ohoskin, Sonus Faber incorpore à l’enceinte un textile enduit 100 % « Made in Italy » fabriqué à partir de sous-produits d’orange et de cactus, et offre une alternative de haute qualité végétalienne et durable au cuir traditionnel pour les amateurs d’audio du monde entier.

Pour conserver un son pur, un anneau en aluminium enserre le tweeter en soie, assurant une reproduction sonore claire et précise. La caisse de résonance en noyer abrite un évent bass-réflex, également en bois de noyer, qui enrichit la profondeur des basses. Les deux côtés en noyer sont solidarisés par des tiges de tractions en laiton, conférant à l’ensemble robustesse et élégance.

L’enceinte Concertino G4 sera disponible en vente à partir de septembre 2024 chez les revendeurs partenaires de Sonus Faber au prix de 4750 €. Les pieds seront quant à eux disponibles au prix de 1500 €