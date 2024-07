Serait-ce le casque antibruit au meilleur rapport qualité-prix ?

Les nouveaux JBuds Lux de JLab sont les premiers écouteurs premium de la marque. Un casque avec 70 heures de batterie, audio spatial et ANC.

À la recherche d’un casque sans fil ? Vous paierez encore plus si vous voulez un modèle antibruit. Mais ceci pourrait être l’option la plus avantageuse. JLab a sorti son premier casque premium, le JBuds Lux. Un casque avec 70 heures de batterie, audio spatial, ANC et bien plus encore.

Les écouteurs JBuds Lux ANC sont équipés de haut-parleurs de 40 mm. Pour ceux qui ne parlent pas couramment le langage audio geek, cela signifie qu’ils sont à égalité avec de grands noms comme Sony et Bose. Ces haut-parleurs offrent une réponse en fréquence de 20 kHz et un taux de distorsion inférieur à 1 % à 1,0 kHz/1 mW, garantissant que votre musique sonne comme l’artiste l’a prévu : claire, nette et fidèle à la réalité.

Ces écouteurs sont également dotés d’une suppression active du bruit (ANC) de premier ordre pour filtrer le bruit de fond. Parfait pour étouffer le bourdonnement incessant de la vie urbaine ou simplement pour garantir que vos appels sonnent plus clairement que jamais. De plus, ces écouteurs ont une autonomie de 70 heures (40 heures si vous utilisez ANC). Et si vous êtes pressé, une charge rapide de 10 minutes vous offrira 4 heures d’autonomie. Ils proposent également un son spatial et Google Fast Pair pour localiser vos écouteurs.

Si vous êtes du genre à aimer bricoler, l’application JLab est votre terrain de jeu. Il offre une personnalisation complète de votre expérience audio, des commandes d’égalisation au mode d’audition sécurisée, qui limite le volume à des niveaux sûrs. L’application est également livrée avec trois profils sonores prédéfinis : JLab Signature, Balanced et Bass Boost. Ainsi, vous pouvez affiner votre écoute selon vos envies.

Le confort n’a pas non plus été négligé. Ce casque ANC est doté d’écouteurs et d’un bandeau Cloud Foam, ce qui en fait un rêve à porter pendant des heures. Ils sont pliables pour un rangement facile et les oreillettes pivotent pour reposer confortablement autour de votre cou lorsqu’elles ne sont pas utilisées. De plus, avec Bluetooth Multi-Point, vous pouvez basculer en toute transparence entre deux appareils. Ce JBuds Lux ANC pourrait être le casque antibruit au meilleur rapport qualité-prix; à seulement 99,99 €.