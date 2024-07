Une montre Omega Paris 2024 Bronze Gold Edition en hommage à la gloire olympique

Les médailles d’or, d’argent et de bronze sont les récompenses les plus emblématiques du succès sportif. Aujourd’hui, le Chronométreur Officiel de Paris 2024 dévoile une montre spéciale en hommage à ces prix tant convoités aux Jeux Olympiques.



La OMEGA Paris 2024 Bronze Gold Edition intègre les trois matériaux légendaires dans un seul modèle. Ce trio comprend un boîtier de 39 mm, confectionné en bronze gold propre à OMEGA, un cadran radiant en argent Ag 925 et des aiguilles fines en Or Sedna 18 carats avec un revêtement spécial PVD bronze gold.



Le design est un hommage à la réussite sportive, dans laquelle OMEGA est profondément impliquée à l’échelle mondiale. L’horloger suisse est Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques depuis 1932 et arrive cet été à Paris pour chronométrer l’événement pour la 31e fois de l’histoire. Cet héritage s’étend également aux Jeux Paralympiques, où la marque est Chronométreur Officiel depuis 1992.





Le look vintage de la Paris 2024 Bronze Gold Edition s’inspire d’une montre-bracelet OMEGA classique de 1939, remontant aux premières années de chronométrage de la marque. Cette montre abritait le célèbre calibre de petite seconde à remontage manuel 30T d’OMEGA et comportait la référence « CK 859 » sur les fiches techniques en relation avec le matériau et la forme du boîtier.



Poursuivant cette tradition, l’hommage à Paris 2024 comprend la gravure « BG 859 » sur le fond du boîtier, symbolisant à nouveau la forme du boîtier en bronze gold. Connu pour sa teinte rose tendre et sa résistance incomparable à la corrosion sans oxydation vert-de-gris, le bronze gold est un alliage propre à OMEGA, enrichi d’éléments nobles tels que 37,5 % d’or, poinçonné 9K, ainsi que du palladium et de l’argent. Une création sublime et unique qui donne à cette montre son look distinctif.

Cette pièce présente d’autres caractéristiques notables telles que le motif « Clous de Paris » au centre du cadran de la montre, qui trouve ses racines dans l’artisanat français et reste un emblème d’une décoration soignée et élégante. OMEGA est ensuite allé dans les détails encore plus fins avec un motif satiné circulaire brossé sur la piste des minutes et la piste du sous-cadran de la petite seconde à 6 heures, tandis que le logo OMEGA gris foncé est présenté dans le style héritage de la marque. Outre sa gravure « BG 859 », le fond du boîtier est en outre décoré d’un médaillon estampé et dépoli des Jeux Olympiques de Paris 2024.



Autour du poignet, la Paris 2024 Bronze Gold Edition se porte sur un bracelet en cuir de veau marron, doté d’une boucle bronze gold sablée avec un logo OMEGA vintage poli en relief positif. Le même logo vintage se retrouve également en relief sur la couronne de la montre. Ce garde-temps est animé par le calibre OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8926. Ce mouvement à remontage manuel est un hommage moderne au mouvement vintage 30T2 utilisé dans le passé. Une carte de certification prouvant que la montre de chaque client a réussi les tests Master Chronometer définis par METAS (l’Institut fédéral suisse de métrologie) est incluse dans le coffret de présentation spécial de la pièce.