L’Alpine A110 au cœur de l’action dans le nouveau Largo Winch

Alpine est partenaire du nouveau film Largo Winch : le prix de l’argent, avec Tomer Sisley, en salle le 31 juillet 2024, en France.

Dans ce troisième opus, réalisé par Olivier Masset-Depasse, l’Alpine A110 GT conduite par Tomer Sisley est propulsée dans une incroyable course. Ce partenariat met en lumière l‘engagement d’Alpine pour l’Art, avec cette première entrée sur grand écran dans un film aussi exaltant que la conduite de l’Alpine A110.

Alpine a choisi ce troisième volet de Largo Winch pour faire son entrée dans le 7e Art avec son emblématique A110 GT. Reconnaissable par son allure, ses courbes « pures » et sa couleur Gris Tonnerre, le coupé sportif compact joue sur les routes avec une remarquable agilité. Au cœur des montagnes enneigées, Tomer Sisley s’élancera dans une course effrénée dans l’Alpine A110, rappelant les origines de la marque au A fléché.



« Avec ce partenariat, Alpine plonge au cœur du 7e Art et affirme son ambition d’ouverture au monde en plaçant sa mythique A110 entre les mains de Largo Winch, l’un des héros français les plus connus dans le monde. Nous sommes fiers de cette collaboration qui met en lumière la sportivité et l’agilité de notre modèle de coupé sportif conduit par un Tomer Sisley en quête de vérité. » explique David Gendry, Directeur du Sponsoring, des Partenariats et de la Communication Alpine.

Au volant de l’A110 GT, l’acteur Tomer Sisley incarnera Largo Winch pour la troisième fois au cinéma. Ce dernier affrontera l’Américain James Franco dans une traque aux quatre coins du monde pour faire éclater la vérité et retrouver son fils kidnappé sous ses yeux. Réalisé par Olivier Masset-Depasse, la sortie nationale est attendue le 31 juillet 2024.