La Bioceramic MoonSwatch Mission to the super blue moonphase célèbre les heures bleues de l’été

La Bioceramic MoonSwatch Mission to the super blue moonphase est un double hommage à l’été.

Non seulement cette nouvelle montre de la collection Bioceramic MoonSwatch célèbre les heures festives et joyeuses des beaux jours, au retour de la plage, mais elle sublime aussi la pleine lune bleue du 19 août, la première super lune de l’année. Cette Bioceramic MoonSwatch Mission to the super blue moonphase est dotée, en plus de sa fonction chronographe, d’une phase de lune bleue surdimensionnée à l’encre UV bigarrée dans le compteur placé à 2 heures, sur un fond céleste plus foncé. Ensuite, sur la lunette en biocéramique, on trouve une échelle pulsométrique bleue et marqueurs blancs. Toutes les autres montres de la collection Bioceramic MoonSwatch arborent quant à elles une fonction tachymétrique.

Le pulsomètre est un affichage spécifique présent principalement dans les chronographes ou les compteurs de sport. L’échelle pulsométrique permet sans calcul d’avoir la fréquence des pulsations cardiaques. Conçue à l’origine pour les médecins ou les infirmières, cette fonction permet de déterminer la fréquence cardiaque en arrêtant l’aiguille du chronographe au bout de 30 pulsations, le cadran indiquant la fréquence sur une minute.

Par ailleurs, le cadran de la Bioceramic MoonSwatch Mission to the super blue moonphase est de type panda. C’est-à-dire que le cadran argenté-opalin est rehaussé de compteurs bleus. Sur la montre, les bleus sont polychromes, passant du clair au plus foncé. La Bioceramic MoonSwatch Mission to the super blue moonphase, comme tous les autres modèles de la collection Bioceramic MoonSwatch, est en biocéramique, un mélange unique et breveté par Swatch de deux tiers de céramique et d’un tiers de matériaux biosourcés dérivé de l’huile de ricin.

Cette nouvelle montre dispose de sa déclaration de mission sur le dos du boîtier et des logos OMEGA X SWATCH sur le cadran et la couronne. Une lune bleue bigarrée figure sur le couvercle de la pile. Un bracelet VELCRO bleu adapté aux combinaisons spatiales complète le chic de l’astronaute. Tous les fans retrouveront dans ce nouveau modèle de nombreuses caractéristiques de la mythique Speedmaster Moonwatch d’OMEGA, première montre à être allée sur la lune : par exemple le boîtier asymétrique et les compteurs typiques de la Speedmaster. La Bioceramic MoonSwatch Mission to the super blue moonphase est disponible du 1er au 19 août (jour de la pleine lune) et, uniquement dans une sélection de boutiques Swatch et dans certains pop-up stores. Trouvez votre point de vente le plus proche grâce à l’outil de localisation sur swatch.com.

Bioceramic MoonSwatch Mission to the super blue moonphase (315 €)



Boîtier 42 mm, couronne et poussoirs en biocéramique bleue

Mouvement à quartz : chronographe avec indicateur de phase de lune

Verre : bombé en matériau biosourcé avec revêtement anti-rayures; un « S » gravé au centre en référence au logo Swatch

Cadran : bleu et argenté-opalin avec logos OMEGA X Swatch, Speedmaster et MoonSwatch ; sous-cadrans et index revêtus de Super-LumiNova Grade A à émission bleue. Indicateur de phase de lune surdimensionné avec masque argenté-opalin et disque de phase de lune bleue à l’encre UV avec un détail secret.

Aiguilles : aiguilles des heures, des minutes et extrémité de l’aiguille des secondes du chronographe revêtues de Super-LumiNova Grade A à émission bleue.

Lunette : lunette en biocéramique avec échelle pulsométrique bleue et marqueurs blancs.

Bracelet : bracelet VELCRO bleu, surpiqûres contrastées bleu claire, passant en biocéramique bleue.