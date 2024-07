Vos suggestions Prime Video s’améliorent grâce à cette mise à jour gratuite

L’IA prend l’initiative de vous recommander de nouvelles choses à regarder, sans oublier une foule d’autres modifications.

Avec un grand nombre de services de streaming de premier plan qui cherchent à vous séduire, ils doivent tous faire quelque chose pour se démarquer. Le différenciateur le plus évident est le contenu. Netflix propose des programmes originaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs… comme tous les autres services. Mais une autre façon de rivaliser est de garder votre attention. Prime Video pense pouvoir le faire en améliorant encore vos suggestions dans cette mise à jour gratuite. Le point fort de cette mise à jour gratuite ? Des recommandations basées sur l’IA. Il est révolu le temps de faire défiler sans fin les titres, pour finir par revoir « The Office » pour la millionième fois. Amazon utilise sa technologie Bedrock AI pour mieux personnaliser votre liste de surveillance en fonction de vos habitudes de visionnage. Et si vous partagez votre compte, ne vous inquiétez pas. Chaque profil reçoit son propre ensemble de recommandations : vous ne serez donc pas bombardé de dessins animés si vous avez un enfant à la maison.

La dernière mise à jour de Prime Video propose une nouvelle interface plus plus intuitive. Le menu supérieur propose désormais des catégories simples telles que Accueil, Films, TV, Sports et Live, ce qui facilite la navigation. Si vous sautez vers Paramount Plus, vous apprécierez les onglets rotatifs qui gardent vos activités récentes à portée de main. Il existe un nouveau carrousel présentant les meilleurs choix parmi tous vos services synchronisés. De plus, Prime Video indique désormais clairement si un élément de contenu nécessite un achat supplémentaire ou est inclus dans vos abonnements existants. Des icônes pratiques indiquent s’il fait partie de Prime ou d’un autre service, vous évitant ainsi le redoutable choc « Acheter maintenant ». L’onglet Prime propose les dernières et meilleures nouveautés d’Amazon, notamment des offres alléchantes et des remises exclusives. Les amateurs de sport ne sont pas non plus en reste, avec des matchs en direct et des moments forts facilement accessibles sous Sports ou Live. Cette expérience Prime Video remaniée ne vous coûtera pas un centime supplémentaire : c’est une mise à jour gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est un abonnement Prime régulier.