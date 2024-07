Breitling inaugure un Pop-Up Store exclusif de 400 m2 sur les Champs-Élysées

Breitling inaugure un Pop-Up Store exclusif de 400 m2 sur la plus belle avenue du monde, annonçant une installation permanente en 2025.



Breitling, la célèbre marque horlogère suisse, est ravie d’annoncer l’ouverture de son tout nouveau Pop-Up éphémère sur l’Avenue des Champs-Élysées à Paris. Ce Pop-Up marque une étape importante dans l’histoire de Breitling avec la création de la plus grande Boutique horlogère des Champs-Élysées et l’une des plus grandes au monde, égalant la taille de la Boutique Breitling de Madison Avenue à New York. Une ouverture qui renforce la présence de Breitling au coeur de la capitale française, juste à temps pour célébrer les 140 ans d’esprit pionnier de la marque.

C’est au numéro 76 que cet espace lifestyle de 400m2 promet une immersion totale dans l’univers emblématique de la marque. Dès le mois de juillet, les collectionneurs et amateurs d’horlogerie pourront découvrir une sélection impressionnante de montres Breitling représentant les différents univers de la marque.



« L’ouverture de notre Pop-Up temporaire sur l’Avenue des Champs-Élysées est une occasion exceptionnelle pour Breitling de partager notre passion pour l’horlogerie avec la communauté des amateurs de montres à Paris », déclare Edouard D’Arbaumont , Directeur Général de Breitling Europe du Sud. « Nous sommes fiers de présenter nos créations les plus innovantes et les plus emblématiques dans cet emplacement prestigieux offrant une expérience client unique alors que la ville s’apprête à accueillir le monde entier pour célébrer le sport. »

De plus, Breitling est heureuse d’annoncer qu’en 2025, elle s’installera définitivement au 78 Avenue des Champs-Élysées, à côté de la galerie historique des Arcades. Cette implantation permanente témoigne de l’engagement durable de Breitling envers Paris et consolide son esprit pionnier sur l’une des avenues les plus emblématiques du monde.

Le Pop-Up éphémère Breitling des Champs-Élysées sera également un espace d’événements ; d’échanges et de collaborations uniques, célébrant les 140 ans de la marque et explorant les liens entre le temps, l’aventure, l’excellence et l’innovation. Également, plusieurs espaces de vente y seront dédiés, ainsi qu’un bar Breitling, une ligne de vêtements et d’accessoires de la marque Deus, des motos Triumph et bien d’autres surprises.



En plus de découvrir les collections Breitling, vous pourrez bénéficier d’un relooking total de votre montre en changeant simplement le bracelet. Vous pourrez choisir entre un cuir élégant, un caoutchouc au style sportif ou un tissu en fil Econyl éco-responsable. Profitez également de l’occasion pour faire entretenir votre montre Breitling par nos experts horlogers. Le Pop-Up Store assurera un service après-vente complet pour garantir le bon fonctionnement de votre garde-temps.

Le Squad Breitling Paris des Champs-Élysées est ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 19 h 00 et le dimanche de 11 h 00 à 18 h 30.