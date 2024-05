Les éclairages extérieurs de Nanoleaf donnent envie de faire des barbecues ce été

Une touche de RVB avec votre steak poêlé à l’envers, peut-être ? Demandez à Nanoleaf…

Bonne nouvelle pour ceux qui cherchent à embellir leur espace extérieur avant (espérons-le) un temps plus chaud : les lumières extérieures de Nanoleaf sont officiellement en vente, apportant avec elles une poignée de fonctionnalités intelligentes et connectées pour ajouter une touche de caractère éclairée par LED à vos soirées. La guirlande lumineuse d’extérieur multicolore intelligente, pour donner son nom complet au kit, est un ensemble de guirlandes lumineuses multicolores compatibles Matter, avec une résistance à l’eau IP65, une connectivité Wi-Fi et le Bluetooth ajouté pour faire bonne mesure.

Disponibles en versions de 15, 30 et 40 mètres (avec 20, 40 et 60 ampoules chacune), vous pouvez tout sélectionner, du blanc froid ou chaud traditionnel à pratiquement toutes les couleurs auxquelles vous souhaitez penser. Naturellement, il existe également des motifs et des scènes animés, si vous avez envie d’offrir un petit spectacle de lumière à vos voisins, et tout peut être modifié via le contrôleur connecté, l’application Nanoleaf ou via la configuration de votre maison intelligente.

Les ampoules elles-mêmes ne plairont peut-être pas aux amateurs de guirlandes traditionnelles, mais on aime plutôt leur géométrie inhabituelle. De plus, vous aurez du mal à remarquer leurs lignes larges lorsqu’un véritable spectacle de lumières scintille devant vous. Vous pouvez même les faire réagir et se synchroniser avec n’importe quelle musique en cours, offrant ainsi à vos invités de quoi s’émerveiller pendant que vous finissez de saisir vos hamburgers faits maison.

Vous pouvez également égayer l’intérieur de votre maison avec les bandes lumineuses LED d’intérieur multicolores Matter de Nanoleaf, avec 60 zones de couleur et 60 LED adressables par mètre. Avec la même connectivité Matter, Wi-Fi et Bluetooth, il promet d’offrir des couleurs fluides et une expérience plus immersive, grâce à la visualisation musicale intégrée et à la mise en miroir de l’écran du bureau via l’application de bureau de Nanoleaf.